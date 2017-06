5 modelos de calça para substituir seu jeans skinny

Muitas vezes, pode ser difícil abrir mão do nosso estilo de sempre e se aventurar por novas costuras e tecidos. O conforto e versatilidade das calças jeans skinny são ótimos para a correria do dia a dia e versáteis para os looks de diferentes ocasiões.

No entanto, há tantos outros tipos de calça que é praticamente uma ofensa ao mundo da moda se ater apenas a um. Se você está cansada de usar sempre o bom e velho jeans, aqui vão algumas dicas para renovar o guarda-roupa.

Mom jeans

Os ares dos anos 90 continuam pairando sobre nós e o “jeans de mãe”, como é carinhosamente chamado esse modelo, não poderia ficar de fora. O corte bem reto, a cintura alta que não marca os quadris e o conforto são características marcantes dele. Vai bem tanto com partes de cima mais largas quanto mais justas e também combina tanto com salto alto como com tênis – ou seja, pura versatilidade!

Pantacourt

O nome já diz tudo: é uma pantalona mais curta. Ela é bem prática, estilosa e encantadora. Por ter um corte mais largo e altura que para no comprimento mídi, esse tipo de calça combina bastante com ambientes corporativos e confere personalidade a um look mais sério. Se você tem dúvidas de como usar essa calça, é só pensar nela como uma saia mídi: combina com sapatos de salto, botas e até mesmo oxfords. Na parte de cima, aposte em um blazer para um encontro mais formal e em uma jaqueta jeans para algo mais leve.

Cropped flare jeans

Esse tipo de calça pode ser usado para o dia a dia de trabalho, para passear pela cidade ou até para ir a um barzinho. Os modelos mais curtos e amplos na barra voltaram com tudo mais uma vez e conquistaram o guarda-roupa das mulheres. Ela se diferencia de uma calça flare e de uma calça cigarrete por combinar o melhor dos dois. Assim como os outros jeans, esse é bem fácil de combinar com qualquer parte de cima e sapato, basta saber que tipo de look você quer construir.

Jogging

Se há uma expressão para definir esse tipo de calça, ela é: conforto extremo. Antes considerada uma peça mais esportiva, a jogging conquistou o mundo da moda por sua versatilidade e estilo despojado. Sua marcas registradas são o elástico ou cordão na cintura, a parte de cima mais soltinha e a parte mais justa no tornozelo. De primeiro momento, você nunca acredita que ela pode ser utilizada em ocasiões mais sérias, mas, por conta de novos modelos com tecidos diferentes – como couro e veludo –, ela cai super bem. Dá para ser usada com sapatos e blusas diferentes. Um modelo que inspira ousadia!

Desconstruído

A calça desconstruída é para as mais aventureiras: quanto mais diferente, melhor. Apesar de terem modelos mais discretos, a graça desse tipo é o atrevimento. São milhares de opções e estilos para construir – ou desconstruir – o look, desde calças bem rasgadas até modelos que utilizem a técnica de patchwork, como na foto acima. Por existirem muitas possibilidades, o truque é saber escolher os sapatos e a parte cima de acordo com o estilo da calça.