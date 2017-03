Moda militante: confira camisetas com frases impactantes

A moda é uma forma de expressão, seja através de peças que tenham cortes inovadores e ousados, seja com vestuários que apresentam estampas com mensagens sobre posicionamentos e causas defendidas por quem as veste.

“Moda não é apenas vestir, é um conjunto de informações que orientam costumes e comportamentos e variam no tempo e na sociedade. Aí estão incluídos, além de roupas e adornos, a música, a literatura, a arquitetura, os hábitos, enfim, tudo o que pode mudar com o tempo e que, a cada época, é ditado por determinada tendência”, afirma a comunicadora Patrícia Stefani em sua dissertação sobre o tema na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).

Exatamente por isso, a moda não ficou de fora neste momento de tantos questionamentos – entre eles, o papel imposto à mulher pela sociedade. Camisetas, por exemplo, se tornaram ferramentas para dizer ao mundo o que acreditam.

Siglas, como “GRL PWR” (“Girl Power” ou poder feminino, em livre tradução) ou o significado da palavra feminista. Já em clima de descontração, frases também demonstram as prioridades e as escolhas das mulheres em suas vidas: Fries before guys (“batatas fritas antes de rapazes”) e Nobody breaks my heart (“ninguém parte meu coração”).

Aprovadas? Inspire-se na hora de montar os seus looks:

