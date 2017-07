Looks com moletom: 6 combinações para ir ao trabalho

Engana-se quem pensa que o moletom não pode ser inserido em looks elegantes. Com a tendência do visual esportivo em alta, vale, inclusive, levá-lo ao trabalho. Inspire-se!

Para substituir tricôs e blusas de malha

Ele é perfeito para ser usado sob casacos, jaquetas e blazers. O que torna este material moderno é a combinação com peças mais clássicas, como as de alfaiataria, por exemplo. Vale ainda apostar no couro para balancear o toque despojado com um “quê” mais sexy.

Para substituir seu jeans

Em ambientes de trabalho descontraídos, vale substituir o seu jeans por essa calça confortável, ao exemplo do look com jaqueta e lenço. Entretanto, se não é o seu caso, sem problemas: ela também vai bem, mas combinada com itens atemporais, como o trench coat ou o cashmere (vale aqui qualquer tricô também).