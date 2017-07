9 looks de festa sem salto alto para você se inspirar

Você com certeza já saiu de casa linda e confiante para uma festa usando salto alto e, no meio do evento, se arrependeu da escolha. Apesar do glamour que eles transmitem, esses sapatos podem causar um tremendo desconforto após algumas horas de uso, deixando os pés e as pernas bem doloridos. Porém você não precisa passar por isso! Afinal, é possível manter a elegância em festas usando sapatos de salto baixo ou sem salto nenhum.

Algumas famosas, por exemplo, já desfilaram em tapetes vermelhos com sapatilhas, sandálias rasteiras e tênis e continuaram deslumbrantes. Você também pode fazer o mesmo em casamentos e outras festividades! Confira a seleção de looks que são compostos com calçados sem salto alto e que cabem muito bem em eventos glamourosos.

Sapatilhas

As sapatilhas são muito comuns em ambientes de escritório e se tornou uma alternativa para mulheres que buscam conforto no trabalho.

A ideia foi transferida para o red carpet pelas atrizes Natalie Portman e Emma Watson e pela cantora Lana Del Rey. As artistas fizeram uso do modelo com vestidos curtos – soltos e colados ao corpos – e com longos.

Rasteirinhas

As rasteirinhas são uma ótima escolha para quem não quer dar muito destaque ao calçado e ficam ótimas com vestido longo! As atrizes Cate Blanchett, Gal Gaddot e Uma Thurman comprovam isso.

Tênis e mocassin

Emma Watson é uma forte adepta ao uso de sapatos que não levam saltos para grandes eventos. Durante a apresentação do filme A Bela e a Fera, a atriz calçou um tênis branco combinado a um belo longo de um ombro só.

Quem também é entusiasta de tênis é a atriz Hailee Steinfeld, que montou seu look com o calçado e com um vestido rodado revestido por paetês.

O oxford é outro sapato fechado que não leva salto e que pode servir de alternativa para a sua próxima festa. Ele foi o escolhido pela modelo Bianca Brandolini, que o uniu a um blazer com brilho e shorts de mesma textura em seu visual despojado, porém refinado, em um red carpet.

Onde comprar?

Sapatilhas

1. Sapatilha Metalizada Dourada, na Dafiti. R$ 49,99*

2. Sapatilha Metalizada Prateada, na Renner. R$ 55,90*

3. Sapatilha Metalizado Chumbo, na Zattini. R$ 55,90*

Tênis, mocassins e oxfords

4. Oxford Bico Fino Verniz Amarração, da Amaro. R$ 159,90*

5. Tênis Classic Cortez de couro, da Nike, no site da marca. R$ 329,90*

6. Mocassim Metal Shine Rose, da Arezzo. R$ 179,90*

7. Tênis vermelho, da Converse, na Netshoes. R$ 97,43*

Sandálias

8. Sandália Rasteira Dourada, da Lara, na Passarela.com. R$ 49,99*

9. Sandália Festa Confort, da Platino, na Studio Z Calçado. R$ 109,99*

*Preços pesquisados em julho de 2017. Valores sujeitos a alteração. Consulte a loja antes de comprar o produto.