6 looks elegantes sem salto alto para você se inspirar

Foi-se o tempo em que o sapato de salto alto era o único sinônimo de elegância para festas. Atualmente, é possível descer do salto e ainda manter o charme e o glamour na medida certa para eventos refinados. As opções de sapatos baixos para festa estão cada vez mais em alta no mercado.

A seguir, mostramos como montar looks poderosos…

… Com Mocassins

Uma combinação certeira para quem quer fugir do salto alto é a escolha entre blazer e mocassim. O casaco combinado ao calçado confere sofisticação ao look – que pode ser usado em festas durante o dia ou a noite. Por baixo do bazer, vale apostar em mini vestidos ou em camisas de tule e saias midi.

… Com Sapatilhas

Quem acompanha a atriz Gal Gadot, 32 anos, deve ter reparado que a intérprete da Mulher Maravilha não é muito adepta ao salto alto. Em evento e festas que estrela frequenta, é comum que ela apareça calçando sapatilhas combinadas a vestidos com barra plissada ou conjuntos de blusas e saias.

… Com Sandálias Rasteiras

Seja para um evento que pede um look mais verão ou para uma festa em um dia de inverno, as sandálias sem saltos são ótimas para quem precisa de calçados confortáveis para as ocasiões.

A versão de tiras finas – decoradas ou não – cai muito bem com vestidos de veludo, enquanto modelos de tiras largas ficam excelentes com peças que cobrem mais o corpo, como camisetas de mangas compridas e saias longas.

Mocassim envernizado

1. Mocassim Saltinho, na ZATTINI. R$ 59,90*

2. Mocassim Mule Feminino Prata Velho, na Passarela. R$ 39,99*

Sapatilhas

3. Sapatilha Verniz Bico Fino Laço Preta, na Arezzo. R$199,90*

4. Sapatilha Couro Jorge Bischoff Básica Bico Fino Preta, na Dafiti. R$ 154,99*

Sandálias

5. Sandalia Charmant Ouro, na Anita. R$ 49,99*

6. Rasteira Vizzano Huarache Dourado, na Kanui. R$ 54,99*

*Preços consultados em julho de 2017. Sujeitos a alteração. Consulte a loja antes de comprá-los.