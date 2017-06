Lojas virtuais que vendem peças para todos os tipos de corpos

É muito chato quando ficamos apaixonadas por uma peça de roupa e depois descobrimos que ela não tem do nosso tamanho, não é mesmo? A sensação é de que até os manequins considerados padrão têm ficado cada vez menores. No entanto, esse quadro vem mudando aos poucos.

Algumas marcas brasileiras têm tido a preocupação de oferecer roupas para mulheres com os mais diversos corpos. Afinal, todo mundo tem direito de escolher suas roupas baseadas em seu gosto pessoal e não apenas no que o mercado tem a oferecer para o seu tamanho.

Conheça algumas lojas virtuais que têm arrasado quando o assunto é democratizar a moda:

787 Shirts

Devido as características bioativas no DNA do fio, a nossa legging promove uma nova forma de interação entre tecido e pele. Nós somos da opinião que a roupa precisa se adaptar a você e não o contrário. Disponível no site do tamanho P ao G4. BRINDE e FRETE GRATIS – nas compras acima de R$190 – ShopNow: http://bit.ly/2pJGhqO Uma publicação compartilhada por Fashion Shirts (@787shirts) em Mai 6, 2017 às 1:22 PDT

“Criamos a 787 Shirts para empoderar mulheres reais e despertar o consumo consciente”. Como não gostar já de cara de uma marca com essa proposta? Daniela e Gabriela, as irmãs e sócias da 787 Shirts, tinham o desejo de fazer algo diferente e conseguiram. Os tamanhos vão do PP ao G ou G6 (dependendo do tipo de peça), as tiragens limitadas, mas a marca oferece novidades todo mês. Assim, elas mostram que a moda pode, sim, ser para qualquer pessoa e corpo com roupas que, segundo elas, se adaptam às clientes e não o contrário.

O Amor Próprio é um exercício diário de coragem e de extrema necessidade para uma vida plena e equilibrada. A Coleção LOVE SELF CLUB foi desenvolvida para inspirar e despertar esse amor ❤️🌸 A post shared by Fashion Shirts (@787shirts) on Jun 12, 2017 at 5:58pm PDT

The Bralette Boutique

Lançamos hoje o projeto Resistir. Semanalmente vocês irão conhecer as reflexões e histórias de 10 mulheres incríveis. Convidamos vocês a entrarem e resistirem com a gente. A post shared by THE BRALETTE BOUTIQUE (@braletteboutique) on Mar 8, 2017 at 6:14am PST

Depois de passarem pela desconfortável e frustrante situação de não encontrar nada que se encaixasse nos seus corpos e, ainda por cima, acharem que eram as culpadas por isso, algumas mulheres resolveram criar a The Bralette Boutique. A marca buscou ouvir as histórias de mulheres – e até mesmo de homens – com o objetivo de proporcionar a experiência única de ter roupas íntimas feitas sob medida e encomenda. O resultado final foram lingeries feitas especialmente para servir perfeita e confortavelmente em cada corpo.

A TBB, como também é chamada, recentemente lançou o projeto Resistir, o qual traz para a realidade o discurso que a loja prega. Foi feito um ensaio fotográfico para representar as mulheres que não são representadas pela mídia e seus padrões. As fotos são acompanhados de reflexões das próprias modelos acerca de suas histórias. Linda proposta, não?

Pra finalizar a semana lindamente ❤ @marigmnz e nosso body Passion! Bom fim de semana! 😘 A post shared by THE BRALETTE BOUTIQUE (@braletteboutique) on Aug 12, 2016 at 3:01pm PDT

Ziovara

tá frio mas as cores são quentes 🔥 Look 1: T-shirt Kardashian + Pantacourt Peach | Look 2: Blusa Peach + shorts Say My Name 🔥 A post shared by Z I O V A R A . C O M . B R (@ziovara) on May 23, 2017 at 3:38pm PDT

A Ziovara é uma marca de roupas, acessórios e calçados que valoriza a diversidade em vários sentidos – e não somente de corpos. Com foco principalmente nas camisetas, a loja possui, além dos tamanhos clássicos de P ao GG, uma linha de medidas pensada justamente para vestir todos os tamanhos que vão do G1 ao G5. São diversas opções de estampas e tecidos em prol da ideia de fazer roupas estilosas e fáceis de usar. A loja tenta sempre se manter próxima aos clientes para continuar em sintonia com seus anseios.

✨Sendo plena do jeito que você quiser ser✨ ✨Procure por T-shirt Night Call no nosso site (link na bio)✨ A post shared by Z I O V A R A . C O M . B R (@ziovara) on May 31, 2017 at 4:45pm PDT

LET IT BE Intimate

❤️ . @ellorahaonne para acabar a semana com o conjunto que ela mesma assinou e você encontra no site www.letitbeintimate.com 👌🏻 A post shared by Let It Be Intimate (@letitbeintimate) on Jun 18, 2017 at 4:43pm PDT

Outra marca especializada em lingeries, a LET IT BE Intimate segue uma linha um pouco semelhante à da The Bralette Boutique. Além de produzir peças que vão do P ao GG, ela também dá opção para as clientes que não se encaixam ou sentem confortáveis com os tamanhos pré-estabelecidos. Por meio de um telefone, é possível solicitar a confecção de peças sob medida. Nada como democratizar o acesso ao nosso próprio corpo!

Bom dia 🤤 quem tá trabalhando hoje? . Calcinha Lust disponível no site www.letitbeintimate.com A post shared by Let It Be Intimate (@letitbeintimate) on Jun 16, 2017 at 7:17am PDT

Cancan Store

Com peças que vão de biquínis, maiôs e lingeries a vestidos, shorts e kimonos, a Cancan Store possui peças que abrangem uma grande gama de tamanhos: do PP ao XXG ou do 34 ao 58. Além disso, quando for finalizar a compra, você também pode especificar algumas de suas medidas para que a peça se encaixe melhor ao seu corpo. São diversos modelos e temas, os quais, segundo o site da loja, são pensados para as mulheres vaidosas e que querem se sentir mais sensuais.

