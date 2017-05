Joias que acompanham as linhas do corpo são o desejo do momento

A Vivara acaba de lançar mais uma coleção especial com a übermodel Gisele Bündchen, desta vez para celebrar o Dia das Mães. E que coleção, viu?

São oito coleções diferentes, com destaque para anéis, brincos, colares e pulseiras que se moldam e brincam com as formas e os recortes do corpo, criando composições únicas.

Os brincos da coleção Fluida, por exemplo, se encaixam por fora da orelha, fluindo numa perfeita harmonia entre o corpo e a joia. Nós amamos!

Já as peças da Enlace parecem se enroscar pelo nosso corpo. Dica: para acender o visual, use duas ou mais pulseiras no mesmo braço.

As joias são feitas com topázio london, diamantes negros e ouro rosé. O anel com três voltas confere um toque sofisticado a qualquer look.

A Una aposta no ouro amarelo e design com recortes, valorizando as pérolas e os diamantes. Os modelos de piercing podem ser usados juntos. Ficam lindos, delicados, e claro super fashion.

As chokers continuam com tudo, ganhando cada vez mais força e novas releituras. Este modelo é pura elegância. Para desfilar de dia ou à noite.

A Sensorial se inspira na descoberta dos sentidos. O quartzo representa o centro e as delicadas fitas de ouro e diamantes correspondem às infinitas sensações do corpo.

O brinco em meia-lua é o acessório da vez. Pode apostar!

Confira a coleção completa no site da Vivara.