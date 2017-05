6 jeitos de usar blazer de veludo no seu dia a dia

O veludo está com tudo. O tecido enobrece qualquer produção e seu efeito sofisticado vale durante as 24 horas do dia. Entre as peças que se destacam com o uso do material em sua produção está o casaco de veludo. Assim, para que você possa adeptar o modelo ao seu cotidiano, separamos situações e jeitos que você pode.

Com saia

Dias de temperaturas amenas, típicas da meia estação, pedem roupas que protejam do frio, mas sem aquecer demais. A combinação, então, pode seguir essa ideia: aposte em uma saia, mini ou mídi, e complete com mangas longas.

Com macacão/calça

O casaco de veludo, como dito, é uma peça que funciona para qualquer hora do dia e em qualquer ocasião. Ele pode ser usado jeans, flare preta ou até um macacão.

Com vestido

Se você não abre mão dos vestidos, mesmo quando em dias de baixas temperaturas, proteja-se com meias e tecidos mais pesados. Para variar, invista em cores claras: o contraste com tons escuros, como o vinho e o azul royal, fica lindo.