Férias no resort: o que pôr na mala

Um filme que você ama vai passar na TV. Cobertas fora do armário, travesseiros a postos, moletons quentinhos no corpo. A temporada mais fria (e deliciosa!) do ano já começou e parece que o roteiro desses dias já está todo escrito, não é? Para os que vão viajar, todo inverno também é a mesma coisa: separar os casacos mais pesados e pegar a estrada em direção a alguma cidade serrana. Mas para que fazer mais do mesmo? É hora de testar algo fora do padrão e ter férias de julho diferentes!

O destino nada convencional que está em alta nesta temporada é Florianópolis, com suas paisagens deslumbrantes e seu resort mais famoso, o Costão do Santinho. O lugar, tão badalado no verão, remodelou toda a sua estrutura para ser ainda mais surpreendente no inverno. A experiência é realmente especial: ficar no conforto de um resort, de frente para uma praia linda, mas curtindo atrações de frio – isso que é sair do óbvio.

Mas e agora, o que colocar na mala para uma semana nesse paraíso: roupas de frio ou de praia? A personal stylist e consultora de imagem Cuca Ellias explica que a palavra de ordem é versatilidade. Afinal, há atividades para todos os gostos e temperaturas. Por isso, as peças precisam ser facilmente combinadas entre si para que a mala fique prática e fashion.

Tem que ter

Para aproveitar o dia na área externa com muito conforto, aposte em um casaco leve de lã e uma jaqueta de couro ou jeans. Se preferir, use cardigãs ou tricôs. Uma calça jeans, caso o frio venha com mais força, também é recomendada. Se a ideia é curtir uma caminhada à beira-mar, pantalonas e mangas 3/4 são apostas certas, segundo a stylist.

Atividades do dia

O resort conta com uma série de atividades como academia, tênis, golfe, escalada, arvorismo e até sandboard (esqui na areia). Para desfrutar cada uma delas numa boa, Cuca indica levar uma legging ou uma calça esportiva com elástico na barra, três tops, quatro camisetas de manga curta ou regata e um moletom com capuz, caso esfrie.

Happy hour elegante

À noite, aproveite as bebidas quentes oferecidas pelo resort: vão do chimarrão ao vinho, passando por cafés e quentão, tudo acompanhado de atrações musicais. Para momentos como esses, vale uma produção mais caprichada: aposte em um vestido fluido com um casaquinho de lã. Uma espadrilhe finaliza o look com muito estilo e conforto.

Hora do biquíni

A nova estrutura do Costão tem ofurô, mais uma piscina aquecida, hidromassagem e o já tradicional spa. Ou seja, você vai usar biquíni no inverno. Duas peças com modelagens ousadas e recortes ficam ótimas, já que, fora do sol forte, você não precisa se preocupar com a marquinha. “Cores como o cru, o branco e o preto ficam elegantes na medida”, aconselha Cuca.

Acessórios curingas

A personal stylist indica mais alguns itens indispensáveis:

– chapéu ou boné para as atividades do dia

– um slipper, acessório da temporada, que combina com qualquer ocasião

– lenços e pashminas, que são feitos de tecidos finos e por isso cabem facilmente na mala

– uma rasteirinha ou chinelo para a piscina e praia um tênis para as atividades indoor e caminhadas

– dois brincos e um colar delicado

– bolsa de palha ou de tecido saída de praia