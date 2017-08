Esses itens que foram sucesso nos anos 2000 deveriam voltar

Amado por uns e odiado por outros, os anos 2000 dividem opiniões sobre o que a época rendeu para a cultura mundial. A verdade é que a década proporcionou bons frutos para a moda, para a beleza, para a decoração e a gastronomia, e nós sentimos saudades!

Selecionamos itens que fizeram sucesso nos anos 2000 e que deveriam voltar urgentemente.

Colar com nome

Inspirados na peça em que personagem Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker na série Sex and the City, carregava em seu pescoço, os colares que levavam o nome de suas donas eram uma febre nos anos 2000 e poderiam voltar tranquilamente a ser usados nos dias de hoje.

Looks 100% jeans

Um dos símbolos no início do milênio é a foto do ex-casal Britney Spears e Justin Timberlake com um look 100% jeans. O visual, apesar de criticado, não deve ser deixado para trás. Afinal, é possível fazer combinações elegantes de peças jeans e arrasar pelas ruas.

Cabelos frizados

Para finalizar o look, deixe os seus cabelos frizados no melhor estilo anos 2000.

Para obter o efeito, basta umedecer os fios e amarrá-los em pequenas tranças. Em seguida, seque cada mecha presa com a ajuda de um secador e desamarre as trancinhas, depois de secas, para poder observar as marcações no cabelo.

Presilhas de borboleta

Outro item que é a cara dos anos 2000 são as delicadas presilhas (ou tic tacs) de borboletas para enfeitar o cabelo.

Decoração avermelhada

Os anos 2000 foram muito influenciados pela mistura entre o vermelho e a madeira na decoração das casas. Que tal retornar com a combinação na próxima reforma do lar?

Bebidas com cores vivas

Para recepcionar os amigos e parentes em sua sala decorada com móveis avermelhados, uma ideia é servir bebidas com cores bem vivas – como era comum na década passada. Nossa dica é este drink de cachaça, calda e flores de hibisco, suco de abacaxi e água tônica.