Como usar saia de cintura alta: 1 peça, 3 looks

A saia evasê de cintura alta esbanja feminilidade. Dá para montar um look mais comportado, com a blusa por dentro, ou mais despojado, com tops de diferentes comprimentos por cima. Em qualquer opção, você ficará linda!

Para o jantar romântico

O lurex voltou à moda e aparece em modelagens atuais, como é o caso da regata de gola alta. Combine esta peça fashion com a saia romântica para uma produção sexy e estilosa.

Regata de tricô de lurex, Passarela, R$49,99*

Saia de viscose, Loft 747, R$448,75*

Carteira de material sintético, Corello, R$299*

Para ir ao trabalho

Combine com um blazer e uma blusa de tecido fino. O sapato metalizado atualiza o conjunto, mas vale apostar em um scarpin nude, caso não queira se arriscar.

Blazer de linho, Richards, R$798*

Blusa de poliéster e elastano, Alcaçuz, R$480*

Colar de couro e resina, Lázara Design, R$173*

Sapatos de couro, Arezzo, R$299,90*

Para o passear com os filhos no fim de semana

A saia também fica linda com tênis – responsável por quebrar o toque açucarado do visual. Complete com uma camisa jeans e uma bolsa lateral para garantir um look confortável.

Jaqueta jeans, Colcci, R$498*

Top de viscose, linho e algodão, Colcci, R$182*

Brincos de corda e metal, Cosmopolitan, R$ 135*

Bolsa de material sintético, Renner, R$109*

*Preços pesquisados em dezembro/2016.