Como usar peças de vinil: looks para apostar na tendência

Nada como aproveitar as baixas temperaturas para ousar no look: afinal, com tantas camadas de roupa, peças de destaque dão graça aos tons escuros. Seguindo essa linha de raciocínio, chega o vinil, acabamento que remete ao couro, mas ganha no aspecto brilhante e no toque moderno. Aventure-se!

Na saia

Saias mídi e lápis perdem a seriedade quando feitas em acabamento vinil. Para romper com tanto destaque, aproveite para usá-las com tricôs e moletons. Se é do time dos comprimentos curtinhos, adicione uma meia-calça para se proteger do frio.

Na calça

Além das malhas, camisas e blusas de gola alta também são apostas certeiras. Para alongar a silhueta, vá de saltos altíssimos. Se prefere conforto, escolha um belo par de tênis.