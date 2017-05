Como escolher a joia que é a sua cara?

Assim como as roupas e os acessórios, uma joia deve ser escolhida de acordo com o estilo e a personalidade de quem vai usá-la. A ocasião também deve ser levada em conta: casamento, dia a dia etc. Por exemplo, uma pessoa discreta e de estilo clássico certamente tem preferências diferentes de outra extrovertida e de visual mais chamativo.

Ouro branco ou amarelo? Pedras coloridas ou de tons neutros? Formas orgânicas ou design geométrico? Em meio a tantas opções, atente-se para alguns detalhes: os tons dourados normalmente recebem mais destaques em morenas, enquanto a prata é mais versátil, podendo ficar mais sofisticada com pedras e texturas; os diamantes combinam com todos os estilos; as formas arredondadas são muito femininas; e as linhas retas transmitem modernidade. Saiba o que levar em conta na hora de escolher a peça ideal.

Para as mais modernas

Mulheres que gostam de arte, moda e design se identificam com joias de formas gráficas, de linhas retas e que remetem ao estilo moderno, de apelo dramático e com toque fashion.

Da coleção Melodia Prata da Vivara, o colar de prata com ródio negro, cravejado de rubis e espinélios, é a aposta certeira para mulheres que gostam de peças marcantes.

Para as mais românticas

Formas orgânicas e arredondadas com detalhes femininos fazem parte do estilo desse perfil de mulher, que também se identifica com joias feitas de pedras coloridas de design retrô e cheias de significado.

Os solitários de ouro branco com pedras preciosas da coleção Expressão da Vivara transbordam romantismo e feminilidade.

Para as mais delicadas

As joias de linhas fluidas são perfeitas para mulheres contemporâneas e que seguem tendências. Ouro branco com pedras incolores, em conjunto com o design leve, combinam com quem tem um estilo suave.

O brinco ear cuff de ouro branco com diamantes, da coleção Silhueta da Vivara, é o par perfeito da mulher delicada, que gosta de joias leves, mas ao mesmo tempo modernas.

Para as mais dinâmicas

Pedras valiosas, formas tradicionais e linhas clássicas combinam com tudo e também com a mulher dinâmica, que não tem tempo a perder e procura por praticidade e beleza, tanto no visual como nas joias.

De ouro rosé, ouro branco e diamantes, o anel da coleção Compasso da Vivara é sofisticado e versátil, ideal para quem tem um estilo urbano e agitado.