Como continuar usando sandália mesmo durante a meia-estação

As sandálias não são exclusividade dos looks de verão. Os modelos mais fechados ou abotinados, aliás, fazem par perfeito com a meia-estação. A seguir, três estratégias para manter a elegância e não passar frio.

A sandália de salto e cano altos alonga a perna, especialmente quando usada com calça skinny. A cor preta realça ainda mais os grafismos e recortes.

A versão abotinada é mais leve e moderna que uma botinha curta. Vai bem tanto com saia, quanto com calça. Quando colorida, adiciona graça à produção.

Sandália com meia curta é uma ousadia fashion que você também pode adotar. Às mais discretas, a dica é usar as peças na mesma cor.

