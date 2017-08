8 looks para aderir às camisetas retrô no dia a dia

As camisetas retrôs são a tendência da vez. Elas tornaram-se uma alternativa para quem tem aquela peça simples, larguinha, confortável e com estampas descontraídas pronta para deixar o fundo do armário e expor seu lado vintage.

E se você não tem muitas opções de camisetas dentro do guarda-roupa, a boa notícia é que há modelos disponíveis no mercado a preços módicos. Veja no fim da lista!

Fun

Se você é uma pessoa despojada, aposte em peças que levam desenhos descontraídos no tecido.

As figuras divertidas podem estampar desde camisetas escuras, em looks compostos por calças e camisas em tons de preto e azul; até as claras, em combinações da peça em tons de branco com shorts alaranjado.

Com saias

Para quem estiver com vontade de apostar na combinação entre saias e camisetas retrôs, a dica é investir em peças midi ou longas para as pernas. Valorize a camiseta colocando-a para dentro da saia ou faça uma pequena amarração na lateral na hora de dar acabamento ao look.

Astro do rock

Aposte em estampas levemente desbotadas para suas camisetas e combine-as a calças jeans ou de alfaiataria para incrementar sua atitude rock’n’roll. Se quiser incrementar ainda mais o look, vista uma jaqueta de couro e óculos escuros.

Onde comprar camisetas?

1. De poliéster, Cotton On, R$ 59,90*

2. De algodão, Levi’s, R$ 129*

3. De algodão, Insominie, R$ 72,90*

4. De algodão, Riachuelo, R$ 39,90*

5. De algodão, Youcom, R$ 69,90*

6. De algodão, Pelican Fly, R$ 65*

7. De algodão, A Mulher do Padre, R$ 96*

8. De algodão, Roxy, R$ 79*

*Preços pesquisados em julho, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.