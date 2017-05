Camisa listrada azul é tendência e te deixará chique em instantes

Pode reparar: a camisa listrada azul está em todas — do seu feed do Instagram à vitrine mais próxima. Peça tradicional do guarda roupa masculino, ela ganhou sua versão feminina e voltou para conquistar mais adeptas.

Assim, separamos alguns exemplos de looks para te ajudar nas escolhas do dia a dia:

Camisas + calças de cores diferentes

Se pintar a dúvida na hora de decidir a cor da calça, não se preocupe: as camisas listradas azuis ficam ótimas com modelos pretos e brancos.

Camisas + calças de tecidos diferentes

Além de harmonizar muito bem com calças de diferentes cores, também se ajustam perfeitamente a diferentes tecidos, como o jeans e a camurça.

Camisas + saia ou short

As mesmas dicas valem para as saias: pode deixar a criatividade fluir ao selecionar modelos e materiais! Complemente com acessórios em cores vibrantes para arrasar.

