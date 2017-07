Calça jogging: três modos de arrasar com a mesma peça

A calça jogging era uma peça considera esportiva e por muito tempo ignorada pelos fashionistas. Contudo, seu espírito versátil ganhou o coração dos amantes da moda.

Afinal, é possível conferir sofisticação à peça se combiná-la a complementos certos, como casacos e camisas poderosos. A seguir, listamos três looks incríveis montados com a mesma calça, mas que ficam diferentes dependendo do acompanhamento disponível.

Com casaco de tricô

A união entre o casaco longo de tricô, os sapatos de couro com a calça de poliéster preta deram todo o charme para o look. Para arrematar o visual, aposte em uma blusa de renda e um bomber de veludo rose.

Com casaco de pele

Lembram do casaco poderoso citado no começo da matéria? Uma opção é investir em uma peça de pele sintética, sobreposta a uma blusa de tricô alaranjado. Um look ótimo para festas.

Com jaqueta de sarja e camisa de algodão

Uma combinação certeira para a calça jogging é uni-la a uma jaqueta de sarja e a uma camisa de algodão. E o truque para deixar o visual ainda mais bafônico é apostar em peças estampadas que acompanham a calça, com listras e flores em seu tecido. Para incrementar o look, se jogue em um sapato metalizado.

Leia mais: Calça jogging: inspire-se para usar o modelo da vez