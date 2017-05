Almoço de negócios: 6 bolsas para incrementar o look

A escolha certa da bolsa para um almoço de trabalho transpira poder sem chamar mais a atenção que você. Prefira as médias, em que cabe tudo o que é essencial, e elegantes. Dica: deixe seu cartão de visitas à mão.

Estampas e grafismos são bem-vindos se você não quiser ousar muito no restante da produção. Opte por roupas em tons neutros, que não disputem o foco com o acessório.

NEUTROS INCRÍVEIS

1. Bolsa de material sintético, Sabrina Sato by Birô, R$ 210.

2. Bolsa de material sintético, Le Postiche, R$ 159,90

COR VIBRANTE

Quando a roupa tem cor vibrante, o ideal é compor com uma bolsa mais sóbria. Nesse caso, o caramelo deixa o visual bem chique.

1. Bolsa de material sintético, WJ Acessórios, R$ 299.

2. Bolsa de couro, Schutz, R$ 990

CLÁSSICO REVONADO

O preto é um clássico. No look abaixo, a forma rígida e o tamanho um pouco menor fazem parceria perfeita com a modelagem ampla e soltinha da calça.

1. Bolsa de couro, Arezzo, R$ 489,90.

2. Bolsa de material sintético, Rafitthy, R$ 224,90