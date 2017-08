Três looks diferentes para usar blusa de tricô no dia a dia

Há peças que se tornam verdadeiros curingas para o guarda-roupa. A blusa de tricô listrada é uma delas. Versátil, ela vai bem em composições para o trabalho, para o happy hour de fim de expediente e também em um visual despojado para o passeio de fim de semana.

No trabalho

As listras da blusa de tricô harmonizaram perfeitamente com a estampa de flores do vestido de viscose. O visual é uma boa saída para um dia de trabalho.

No happy hour

O happy hour pede um visual mais trabalhado, porém, sem muito exagero. Assim, a dica é unir a blusa de tricô com uma parca de linho, legging de material sintético e botas de jacquard de cano curto.

No passeio de fim de semana

Em dias que o clima varia entre temperaturas quentes e frias é preciso escolher com cuidado o look para o passeio. Uma opção é apostar na combinação entre uma bermuda de algodão fresquinha com a proteção do clima frio garantido pela blusa de tricô listrado.

