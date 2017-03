Blusa de moletom: 3 looks com a peça que vai modernizar seu look

Feita na medida para a meia-estação, a blusa de moletom perde um pouco do ar despojado se combinada a peças mais sofisticadas, como a saia longa e o blazer leve. Inspire-se:

Com saia assimétrica e blazer leve

Dê um toque de cor ao look com uma saia estampada – o modelo assimétrico ajuda a deixar a composição moderna. Por cima, invista em um blazer leve, que proteja do vento sem te deixar em apuros. Opções de algodão e linho são bem-vindas. Nós pés, vá de tênis branco.

Blusa de moletom, Calvin Klein Jeans, R$ 279;

Blazer de viscose, algodão e linho, Shoulder, R$ 499;

Saia de poliéster, Avanzzo, R$ 325;

Bolsa de material sintético, Birô, R$ 180;

tênis de couro, Fiever, R$ 318.

Com saia longa e sobreposição de camisa

A sobreposição da camisa é chique e combina com qualquer complemento: da saia longa ao seu jeans de todos os dias. O charme fica por conta dos brincos redondos e da bolsa vibrante.

Blusa de moletom, Calvin Klein Jeans, R$ 279;

Camisa de algodão, Ricardo Almeida, R$ 457;

Saia de tule bordado, Forever 21, R$ 189,90;

Brincos de metal, Renner, R$ 39,90;

Bolsa de couro, La Spezia, R$ 578;

Sandálias de couro, Jeferson Ribeiro, R$ 300.

Com short e bolsa colorida

Dupla perfeita para o fim de semana: moletom e short soltinho. Aposte em acessórios divertidos para aumentar os pontos de interesse da roupa. Que tal um óculos bacana?

