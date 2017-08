Blazer alongado:a saída para dar luz, charme e movimento ao look

O blazer alongado faz as vezes de um casaco mais caprichado para o visual e ainda ajuda na criação de um belo mix de comprimentos. Nas dicas a seguir, o mesmo modelo da peça, leve e de cor clara, ajudou a trazer luminosidade, charme e movimento a diferentes looks.

Luz

O blazer tornou-se o ponto de luz neste look sóbrio, composto por uma blusa de malha e calça de sarja de bolinha.

Charme

O charme do visual composto por regata de veludo com bordado de flores, saia de material sintético e sapato de couro foi enriquecido com o blazer de poliéster.

Movimento

O blazer é o responsável por trazer movimento à composição deste look, em que a camisa de poliéster e a saia de tricô permanecem rentes ao corpo.

