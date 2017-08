As estampas que você vai usar no próximo verão

Tropicalismo, referências étnicas e grafismos são algumas das tendências presentes nas estampas que irão destacar os looks do verão com cor e personalidade. Preparamos um guia com as principais apostas da temporada para você escolher as que mais combinam com o seu estilo.

Listras para todos os gostos

Elas são estampas clássicas da moda e devem dominar a cena na próxima estação. Em duas ou mais cores, discretas ou bem festivas, as listras aparecem em tudo: blusas, shorts, saias e vestidos.

Dica: Em peças grandes, como saias longas e macacões, escolha as listras verticais, que têm o poder de alongar e afinar a silhueta.

Folhagens elegantes

De inspiração tropical, as folhagens de traços gráficos em preto e branco são modernas e aparecem em vestidos e saias retas. Os tons neutros permitem criar combinações com outras peças lisas e coloridas.

Dica: Use a estampa na parte do corpo que quer chamar mais a atenção. Por exemplo, se quiser evidenciar os quadris, use na calça ou na saia.

Florais delicados

Femininas e atemporais, as flores nunca saem de moda. Desta vez, elas surgem em estampas de desenhos delicados e de cores suaves, enfeitando peças leves, como vestidos evasês e saias retas.

Dica: Em sintonia com o frescor do verão, os looks leves florais são ideias para um passeio no final de semana e até um evento noturno.

Gravataria retrô

As estampas típicas das gravatas masculinas, como poás e diamantes, estão com tudo e trazem de volta aquele ar sofisticado de outras épocas. Delicadas e simples, ficam ótimas em macacões e conjuntos, peças que levam muito tecido.

Dica: Em geral, essas padronagens possuem fundos de tons discretos e poucas cores, garantindo looks perfeitos para o dia a dia no trabalho.

Referências étnicas

Desenhos tribais, formas geométricas e cores puras aparecem em estampas de inspiração étnica, em referência a outras culturas e países distantes.

Dica: Cheias de estilo, as peças com prints étnicos ganham destaque ao lado do jeans e de outros complementos neutros, deixando o look pronto para qualquer compromisso.

Estampas de lenço

Os desenhos típicos de lenços e echarpes, como arabescos e mix de grafismos e flores, ganharam destaque na temporada. Presentes em vestidos, macacões, blusas e calças leves, são neutras e fáceis de usar.

Dica: Elas podem ficar mais elegantes com bolsa estruturada e salto alto ou ganhar um ar boêmio ao lado de sandálias de camurça e bolsa a tiracolo.