Anos 2000 já são retrô: 12 tendências que voltaram com tudo!

Não é novidade para ninguém que a moda é cíclica e sempre traz de volta algumas tendências de épocas passadas – sendo que algumas já até voltaram mais de uma vez. Mas, dessa vez, ela vem com uma informação chocante: os anos 2000, que parecem ter acontecido há pouquíssimo tempo, são o mais recente comeback! Dá para acreditar?

Para relembrar a tendência, separamos algumas peças que marcaram a moda dessa época e que podem te ajudar a se preparar para entrar na onda!

Camuflado

O camuflado, que já voltou há certo tempo, é uma tendência super bonita e fácil de combinar. Vale a pena investir em uma peça – seja ela jaqueta, calça ou camiseta – e arrasar no look!

Saia jeans de botões frontais

Que o jeans combina com qualquer coisa (inclusive com outras peças do mesmo tecido) e pode criar visuais incríveis não é novidade. No entanto, nada como poder apostar novamente nas saias de diferentes lavagens para mudar um pouco o look!

Leia mais: Parca militar: três dicas de look para arrasar com essa tendência

Jaqueta com bottons

Se você tem coleções de bottons guardadas, agora é a hora de tirá-las do armário e enfeitar não só suas jaquetas, como também mochilas e bolsas! Além de darem um toque super especial e colorido, eles também transmitem muita personalidade.

Gola alta em roupas de qualquer estação

Porque roupas com gola alta são lindas e devem, sim, ser usadas em qualquer estação do ano. Seja numa regata, em um vestido ou em camisetas de manga longa, as golas são bem versáteis e podem acrescentar uma pitada de elegância no look.

Vestido de veludo molhado

Uma combinação queridíssima, o vestido de veludo molhado (que já é um arraso por si só) junto de uma camisa ou camiseta formam um look descolado e super anos 2000.

Coletes jeans

Quem não ama um colete jeans que atire a primeira pedra! Assim como qualquer peça do tecido, ele vai bem com qualquer roupa e tem muito estilo.

Super croppeds

É uma ótima opção para o calor que agora tende a voltar com tudo. Pode ser usado com saias, calças e shorts de estilos diferentes e nas mais diversas cores.

Leia mais: 6 jeitos de usar blazer de veludo no seu dia a dia

Jeans rasgado

Esse já está de volta há um tempinho, mas está longe de sair de linha! Nem é preciso falar da versatilidade e casualidade do jeans rasgado, o qual pode ser usado nas mais diversas ocasiões e estilos.

Conjuntos de moletom

Além de serem bem estilosos – porque podem ser encontrados em diferentes cores -, são muito confortáveis e versáteis. Quem aí não gosta dessa combinação?

Sandálias com amarrações

Elas voltaram, sim! Então, se ainda tiver alguma no guarda-roupa, pode tirar e (re)começar a usar já. Por ter muita personalidade, ela complementa qualquer look.

Decote grande

J-Lo ficará orgulhosa em saber que esse look com decote grande voltou! A cantora, famosa pelos modelos ousados, sabia muito bem porque fazia tanto sucesso: além de ser sensual, o decote (ainda mais quando trabalhado, como na foto) dá um toque especial.

Calças de cintura baixa

As calças de cintura baixa ficaram famosas com os looks de Britney Spears nos anos 2000, mas elas têm tudo para fazer o comeback ainda em 2017!