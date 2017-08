Alerta tendência: O poá está de volta mais uma vez! Veja como usar

A maior febre nas passarelas dos anos 50 está de volta: o póa – estampa de bolinhas – é tendência mais uma vez. Em vestidos, croppeds, camisas e saias, a estampa é versátil e se encaixa tanto em um visual elegante quanto em um look mais descolado. Não é a toa que ele sempre acaba voltando a ser tendência.

Confira nossas dicas para arrasar:

Camisas

As camisas de bolinhas podem ser uma opção muito boa se você quer um look não tão casual. Existem várias formas de combinar: se você está indo para uma festa mais despojada, cabe muito bem apostar em tons coloridos e fazer um nó na barra da camisa, para deixar em formato de cropped. Fica super fofo!

Porém, se você for para um evento mais social ou até mesmo ao trabalho, uma boa pedida é apostar em tons mais escuros, por exemplo, a clássica camisa de bolinha branca e preta. Dessa vez, opte por peças mais longas.

Vestidos

Os vestidos são uma ótima pedida se você quer um look mais feminino e leve: pode apostar em todas as cores. O poá já chama super a atenção, use cores vibrantes! Mas, se preferir o pretinho básico, também fica super elegante.

Aposte em vestidos rodados se quiser os de menor comprimento. Se você for alta, uma dica é usar os de comprimento longo.

Saias

As saias são a marca registrada do poá. Uma escolha ótima é usar saias de cintura alta combinando com um cropped liso, fica básico e bonito.

Se quiser usar camisetas mais compridas, prefira peças de cintura baixa. Para quem gosta de misturar estampas, uma ideia: experimente usar camisas listradas com a saia poá (como o look da foto). Fica lindo!

Calças

As calças combinam com qualquer situação: balada, trabalho… independente do modelo, sempre é uma boa escolha. Calças de cintura alta fazem um par perfeito com o cropped (lembre-se: cropped com estampa lisa!).

O poá por si só já é atraente. Se você for do tipo discreta, é importante saber distribuir bem as cores do seu look: se usar uma calça estampada com cor chamativa, opte por uma camisa mais clara, e vice-versa. Mas se quiser atrair muitos olhares, opte por cores mais quentes.