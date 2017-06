5 acessórios para se proteger do frio e continuar estilosa

No próximo dia 21 o inverno começa oficialmente no Brasil. Mas você deve ter percebido que o país já enfrenta as baixas temperaturas típicas da estação.

Só a cidade de São Paulo registrou a menor temperatura do ano, na última sexta-feira (2), ao bater 12ºC em seus termômetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet).

E para você se proteger do frio que se instalou no país, são necessários acessórios que lhe defendam de rajadas de ventos ou do ar gelado da época.

Assim, separamos as melhores maneiras para você usar itens quentinhos que vão lhe ajudar a ficar ainda mais estilosa.

Cachecol

O cachecol é um item básico para se proteger do frio. E ele é ótimo porque combina com basicamente tudo: desde um look composto por bota, calça de couro e blusa de lã fina até um visual montado com jaqueta de couro, camisa preta, mini saia e meia calça.

Polainas

Hit dos anos 1980, as polainas são acessórios que, além de ser um item fashion, protegem as pernas do frio. Elas são ideais para reforçar a barreira contra o frio nos membros inferiores em dias gelados – principalmente para quem não abre mão de usar vestidos.

Luvas

Tem dias que o frio está tão intenso que as mãos se tornam verdadeiras pedras de gelo, não é mesmo? Para evitar o congelamento dos dedos, aposte no uso de luvas sem medo de ser feliz. Para que ficar passando frio se tem tanta luva linda por aí?

Meia calça

Não é porque está frio que apenas calças devem ser escolhidas para serem usadas no dia a dia. Se pintou aquele desejo de vestir shorts e vestidos, mas o tempo não está muito agradável, uma alternativa é usar meias calças para proteger suas pernas do frio.

Gorros

Para ficar protegida do frio dos pés à cabeça, se jogue no uso de gorros. Eles cabem em looks dos mais diferentes estilos, como um visual mais cool – composto por calça boca de sino, blazer e T-shirt – e também uma combinação mais clássica – feita com um mini vestido, casaco longo e botas de cano acima do joelho.

