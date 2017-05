8 combinações incríveis para a calça skinny em tom terroso

As calças pretas ou a jeans sempre foram consideradas peças básicas, curingas que cabem em qualquer combinação. Porém, ao contrário do que se pensa, elas não as únicas salvadoras do guarda-roupa e podem dividir o título com modelos de tom terra.

Com suétere s

As calças skinny em tons de bege e marrom são ótimas para quem está montando o visual para dias frios e pretende vestir suéteres – seja ele de malha ou de tricô.

Leia mais: 3 maneiras de inovar usando calça skinny

Com casacos abertos

Se você não é adepta a blusas de frio fechadas, uma alternativa é usar blazer de poliéster – que deixa o look mais elegante – ou jaqueta jeans, descontraída por natureza.

Leia mais: O sapato ideal para cada modelo de calça jeans

Com camisas

De versões casuais às sofisticadas, com peças de seda e couro, aposte na calça de cor terra para qualquer ocasião.