7 looks para se proteger do frio com muito estilo

A época mais fria do ano pede não só comidas e bebidas quentinhas, como também peças que façam o corpo suportar sair de casa em temperaturas mais baixas. No entanto, mesmo que só os casacos, jaquetas e sobretudos apareçam, não há motivos para esquecer do estilo e das tendências da moda.

Por essa razão, a cantora baiana Luedji Luna, 30 anos, mostra que as coberturas são tão importantes quanto qualquer outra peça de roupa — e podem ter os mais diversos estilos, cores e texturas.

VIBRANTE

É normal que no inverno usemos roupas em tons mais escuros — como preto e cinza, por exemplo. Mas isso não é regra. A camisa da foto acima mostra que é muito interessante combinar cores vibrantes e neutras também nessa época do ano.

Camisa de couro, Animale, R$ 2 698; blusa de tricô, Versace, R$ 2 510; Pantalona de lã, Zoomp, R$ 1 099; brincos de acetato, A.Brand, R$ 258.

CLÁSSICO

Apesar de esse look ter sido montados com tons clássicos que tem mais “a cara do inverno”, ele também ousa com esse casaco desconstruído, que confere um toque formal e estiloso à composição.

Casaco de sarja, R$ 1 697, e macacão de neoprene, R$ 797, ambos Osklen; brincos de prata, Plural, R$ 300; tênis de couro (usado em todas as fotos), Converse, R$ 199,90.

ESTAMPADO

As listras dificilmente saem de moda. Ainda mais: elas ganham força no inverno por serem fáceis de combinar com as roupas de cores neutras que inundam a estação. A calça em tom vermelho queimado é uma ótima pedida para realçar a estampa.

Trench Coat de jacquard, Reinaldo Lourenço, R$ 4 997; blusa de viscose, Juliana Gevaerd, R$ 380; calça de lã, Fernanda Yamamoto, R$ 880; colar de lã e concreto, Estúdio Plume para Susana Fernandez, R$ 150; pochete de material sintético, Renner, R$ 49,90.

SÉRIO

Com um ar um pouco mais formal, essa composição mostra que também é possível arriscar em cores menos comuns no inverno e ainda assim deixar o visual charmoso e sério. A pochete, que funciona como uma espécie de cinto, dá o toque final.

Casaco, R$ 1 198, e vestido, R$ 1 298, ambos de sarja, A.Brand; anéis de prata e ouro com rubi, R$ 1 325 cada um, e anel de prata e ouro com quartzo, diamantes e rubi, R$ 2 585, todos Mariah Rovery; pochete de couro, Reinaldo Lourenço, R$ 1 391.

TEXTURIZADO

As texturas desse look lembram bem as épocas mais frias do ano e, de quebra, são também muito confortáveis. Apesar de ficarem sempre próximas do mesmo tom, as cores se destacam e caem super bem nesse visual.

Casaco, R$ 429, e blusa, R$ 339, ambos de poliéster, Plural; calça de tricô com fio de lurex, Gig, R$ 2 995; ear cuff de prata oxidada com rubi, Mariah Rovery, R$ 1 414.

OUSADO

Essa composição é mais ousada porque também abusa de cores pouco utilizadas no inverno — e que ficam ainda mais evidentes por conta da estampa. A combinação fica ainda mais interessante por conta das suas diferentes camadas.

Jaqueta de tywer, Ocksa, R$ 720, sobre casaco de poliéster, Osklen, R$ 597; calça de algodão, Lino Villaventura, R$ 3 800; ear cuff de prata oxidada com rubi, R$ 1 414, Mariah Rovery.

COLORIDO

Os conjuntinhos que combinam estampas tanto na parte de cima, quanto na de baixo, também continuam em alta no inverno. Este da foto é estiloso por conta do ar desconstruído e descontraído que tem.

Jaqueta e calça de crepe bordado, PatBo, preços sob consulta; brincos de acetato e metal, Gla Acessórios, R$ 390.

*Beleza Raul Melo (Capa MGT/produtos, Quem disse, Berenice? e L’Oréal Professionnel)/Assistente de beleza Silmara Melo/Assistente de fotografia Jorge Escudeiro/Tratamento de imagens Fujoka/Assistentes de moda Leo Napolitano e Maria Antonia Valladares/Fotos realizadas no Atelier Santa Cecília, da artista Vera Martins, em São Paulo. Agradecimentos aos artistas Alexandra Carlier, Sylvia Soares, São Queiroz e Antônio Cabral

**Preços pesquisados em junho/2017, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.