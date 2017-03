6 looks que te convencerão a usar veludo molhado

Se em alguma fase da sua vida você usou veludo molhado, é hora de resgatar essas peças. O tecido voltou às passarelas e araras de lojas, e é difícil não se apaixonar por ao menos uma combinação que o envolva. Inspire-se!

Na blusa

As blusas com modelagem de camiseta são super atuais e perfeitas para deixar o seu jeans mais moderno. Pode investir!

Na saia

Jeito clássico de adotar o tecido, vale combinar com camisas ou suéteres nos dias frios.

No vestido

Boa ideia para ocasiões festivas, o veludo molhado garante o ar de nobreza do look. Entretanto, no dia a dia, também vale a aposta, viu? Basta combiná-lo com acessórios mais descolados, como a bota pesada de cano curto.