6 looks com rosê para usar a cor do momento

O tom rosê é a tendência do momento. Discreta e elegante, a cor é uma ótima opção na hora de escolher as peças que compõem o seu guarda-roupa – seja para estrelar um look do dia a dia ou para um visual mais elaborado.

1. CAMISA de crepe, Seiki, R$ 139,90. 2. BODY de algodão, Forever 21, R$ 65,90. 3. CHINELOS de material sintético, Mundial, R$ 79,99. 4. SAIA de musseline, Riachuelo, R$ 99,90. 5. BOLSA de material sintético, Renner, R$ 199.*

6. VESTIDO de paetês, Zara, R$ 199. 7. VESTIDO de viscose, Renner, R$ 149. 8. CALÇA de algodão, Forever 21, R$ 80,90. 9. TENIS de material sintético, Ramarim, R$ 162,90. 10. SAPATOS de plástico, Melissa, R$ 170.*

Assim, selecionamos alguns looks com peças rosês que podem lhe ajudar a se inspirar na hora de aderir a cor ao seu cotidiano:

Saias

As saias longas são um coringa para as mulheres que procuram elegância e conforto no dia a dia. A peça pode ser acompanhada de uma simples camiseta de algodão de mangas curtas até uma camisa fechada de mangas longas, do mesmo tecido.

Bolsas

Item necessário para o dia a dia, a bolsa não poderia faltar nessa lista. Os modelos a tiracolo são velhos conhecidos e funcionam tanto para festas à noite e jantares ao ar livre, como para ser a companheira de trabalho que carrega documentos, celulares e outros itens básico. Na primeira situação, a dica é optar por um estilo metalizado; já na segunda, procure a tradicional bolsa de couro simples e duradoura.

Chinelos

A jardineira jeans preta – junto com a camiseta branca de algodão – combinou perfeitamente com esse par de chinelos rosê. A união das peças é ótima para um passeio no parque, uma visita a museus ou mesmo a um almoço no fim de semana com amigos.

Calça

Quem disse que toda calça precisa ser azul? As peças nos tons rosês variam no resultado e podem deixar o look mais descolados – se combinadas com um cropped em tons escuros, como o verde – e até mesmo mais elegantes – se combinada com uma blusa de ombro vazado.

Camisa

A combinação da camisa rosê, calça jeans (branca ou preta) e scarpin (rosê também!) foi o suficiente para deixar o look fino e elegante. Para finalizar o visual, aposte, também, em óculos escuros com armações grandes que combinem com o seu rosto.

Body

Enquanto o volume focou completamente na parte inferior deste look, o body ajudou a modelar a parte de cima do visual – ajudando a definir a cintura e favorecer decote.

* Preços pesquisados em dezembro, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.