6 ideias para usar sua calça social fora do escritório

A calça social ou de alfaiataria é muito mais versátil do que você imagina. Dependendo da combinação dos complementos e dos acessórios escolhidos, ela passa tranquilamente do dia a dia para o fim de semana. Inspire-se:

Com camiseta

As camisetas são perfe para garantir leveza a essa peça que é naturalmente mais séria. Aposte nas versões com aspecto vintage ou no mix de estampas.

Com tênis

Outra ideia é combinar a sua calça de alfaiataria com tênis. As opções brancas e minimalistas são perfeitas para isso, pois não brigam com o tom do look.

Com a barra dobrada

Um dos truques mais simples e eficientes é dobrar a barra da sua peça. O efeito descolado é instantâneo e tem custo zero. Observe nas fotos como faz diferença! Finalize com sapatos sem salto.