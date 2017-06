3 estilos de tênis com propostas diferentes para usar no trabalho

Com pegada street ou esportiva, os tênis vem ganhando status fashion e sofisticado. E os diferentes estilos e estampas que o calçado é apresentado pelas marcas possibilita que o sapato seja usado em ambientes de trabalho mais informais.

Assim, selecionamos variados tipos de tênis que você pode adaptar a sua rotina e os modelos disponíveis no mercado.

Oncinha

A estampa de oncinha agrega ousadia na medida certa. Nos dias mais frios, o cano alto torna o modelo uma ótima alternativa às botas.

Leia mais: 6 maneiras de combinar tênis com looks modernos

1. De canvas, da Farm. R$ 289*

2. De couro e camurça, da Bottero. R$ 209,90*

Couro branco

Ele dá um contraponto de modernidade a roupas clássicas, como o vestido longo com jaqueta de couro. A versão de couro branco é hit há algumas estações e fica bem com peças claras ou escuras.

Leia mais: 3 jeitos de arrasar usando tênis branco

3. De couro, da Olympikus. R$ 149,90

4. De couro e tecido, da Arezzo. R$ 299,90*

Slipper

O modelo slipper preto, com ou sem amarração, é muito versátil. Vai com calças, saias também com longos. De preferência, use sem meias.

Leia mais: Tênis chic: eles ganharam as passarela e o dia a dia

5. De couro, da Verofatto. R$ 165*

6. De camurça com pedras, da Shoestock. R$ 199,90*

Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades!