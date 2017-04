24 bodies de manga longa para usar em dias frios

Aproveite as baixas temperaturas para apostar nos modelos de body de manga comprida. Seja com saia mídi, jeans ou calça flare, ele garante uma dose de sensualidade ao visual. Inspire-se:

Para usar no dia a dia

Body, Cris Barros. R$994*

Body, modelo Happy Hour, Amaro. R$159,90*

Body stretch com decote redondo, BonPrix. R$39,90*

Para substituir a camisa

Body canelado com drapeado, Lilly Sarti. R$588*

Body, modelo Lina, Le Lis Blanc. R$238,90*

Body manga longa decotado, Amaro. R$159,90*

Neutros com toque fashion

Body com tule e manga longa, Giuliana Romanno. Preço sob consulta.

Body de veludo, modelo Lou Lou, Lilly Sarti. R$664*

Body canelado com amarração, Vi And Co. R$276*

Estampados

Body estampado com mangas vazadas, My Favorite Thing(s). R$189,99*

Body de seda, Cori. R$598*

Body manga longa decotado, Amaro. R$159,90*

Para usar à noite

Body listrado, Canal. R$199*

Body de gola alta, Animale. R$598*

Body de veludo, La Rouge Belle. R$449*

Com renda e transparência

Body de renda com decote V, Tigresse. R$790*

Body de renda, Amaro. R$119*

Body, modelo Poá, Lilly Sarti. Preço sob consulta.

Com recortes

Body, modelo Luisa, Bo.bô. R$598*

Body, modelo Nina, Primart. R$434*

Body de veludo molhado, Amaro, R$169,90*

Para usar sob a roupa

Body rendado, Amaro, R$119,90*

Body sem costura, Lupo. R$83,40*

Body rendado, Valisére. R$259*

*Preços pesquisados em abril de 2017.