13 estilos de meia para arrasar na temporada de frio

O frio está cada vez mais intenso no Brasil. As temperaturas amenas do outono estão prevalecendo no dia a dia e abrindo passagem para as famosas massas polares que chegam ao país durante o inverno.

E para que você não passe aperto nesta época do ano em que o frio toma conta do clima, preparamos uma lista com diferentes estilos de meias para você manter os pés bem quentes e o look impecável.

Leia mais: Meia-calça no inverno: looks inspiradores para quem quer se proteger do frio com estilo

Urbana

Para quem curte o estilo urbano, as meias tradicionais brancas e cinzas são perfeitas na hora de montar o look. As peças combinas muito bem com sapatos oxford e com calçados de saltos e fechos de fivelas.

Românticas

Já as amantes do visual romântico, podem ficar tranquilas que as clássicas meias pretas e brancas também combinam com seu estilo meigo. Os pares brancos ficam excelentes com sapatos no estilo boneca em tons bordôs. Já os pretos caem muito bem com oxfords marrons.

Porém o destaque e o charme nessas peças fica no comprimento das meias até a altura das panturrilhas.

Meias longas

A meia calça lisa é velha conhecida das mulheres e combina em qualquer ocasião, look e calçado – até com tênis. Existe também a versão com estampas da peças, que vai muito bem com botas de cano curto e vestidos. Outra variação das meias finas são as meias três quartos, que cobrem as pernas até a região das coxas e ficam ótimas com mini saias.

Descoladas

Para quem tem o espírito despojado, as meias podem refletir muito bem o seu espírito descolado para encarar a vida – seja com pares simples de algodão branco, com pequenas listras duplas vermelhas combinadas a um scarpin de bico arredondado; ou uma meia arrastão preta, calçada em um scarpin vermelho de bico pontudo.

Estampas

Se você é daquelas que adora vestir roupas com estampas divertidas, então vai amar meias com desenhos que representam o seu astral e a sua personalidade.

Para as amantes da natureza, há sempre aquele par de meias fina branca, com estampas de flores, que combina perfeitamente com as demais peças do look que remetem a sua paixão pelo meio ambiente – como uma jaqueta com bordados de flores.

Para as fashionistas que adoram inovar e arriscar, as meias de bolinhas são ótima opção. O par pode ser usado com scarpins preto e branco. Para ornar com a estampa de bolinha, um cachecol com o mesmo desenho traz equilíbrio ao look.

Já quem prefere o estilo clássico e com peças do look voltadas para o preto, pode investir em meias com estampas de animais para destacar o par no visual.