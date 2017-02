1 peça, 3 looks: como usar calça do tipo pijama

Mesmo sem cós nem zíper, a calça do tipo pijama pode assumir um ar mais sofisticado. Para aderir a peça ao dia a dia, investir em tops, sandálias e acessórios que tenham o mesmo espírito da estampa da calça é uma maneira de deixar o look desde elegante e refinado até casual e descolado.

1. Pijama chique

A calça de poliéster com estampa de flores pode ser a peça escolhida por você para uma festa – seja ela durante o dia ou a noite – se combinada com uma túnica de tricô branca, colar de corda com pingente de metal e chinelos metalizados. A clutch de silone ajuda a passar a mensagem de estilo, porém requinte ao look.

2. Pijama casual

Se a festa surgiu sem aviso prévio e tudo o que você precisa são peças confortáveis para enfrentar a noite, aposte em uma blusa de poliéster e elastano grafite por baixo de um vestido de veludo rosê. Para completar, sandálias com tiras de couro.

3. Pijama para casa

Para o dia a dia, a calça do tipo pijama pode ser a alternativa para quem busca conforto para o visual do trabalho – mas precisa se manter bem arrumado para o escritório. Para atingir o objetivo, use uma blusa de algodão e poliéster, que mescle o cinza e o branco; camisa de viscose com listras brancas e pretas; e acessórios grandes que trazem charme ao visual – como o brinco em meia-lua de resina e metal.

