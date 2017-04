1 peça, 3 looks: como usar camisa desestruturada

A elegância e a versatilidade da camisa ganha ares contemporâneos no modelo desestruturado. Ela ainda tem a vantagem de poder ser usada fechada ou aberta – a depender do humor que quiser imprimir ao visual. É possível montar três (ou mais!) looks bem diferentes entre si usado a peça – esta é de material sintético, da Riachuelo (R$ 159,90).

Comportada

Combinada com calça social e mule, aqui a camisa desestruturada é usada fechada e por dentro da calça. Comportada, a opção é boa para ir ao trabalho.

Calça de poliéster, Forever 21, R$ 95,50;

Bolsa de material sintético, Renner, R$ 109;

Mules de camurça bordada, Passarela.com, R$ 129,99

Nos ombros

A mesma camisa, quando usada aberta, manifesta ar mais despojado. Em temperaturas amenas, substitui uma jaqueta mais pesada. Ao acrescentar uma terceira peça, o look básico formado por calça e camiseta fica interessante e com cara de bem pensado.

Camiseta de algodão, A Mulher do Padre, R$ 96;

Calça de malha, Magrella, R$ 662;

Brinco de metal e pérola sintética, Kenuz, R$ 19,90;

Mochila de material sintético, Adidas, R$ 199,99;

Tênis de couro, Vert, R$ 470

Com vestido

A sobreposição da camisa com vestido fluido é perfeita para o outono. A botinha traz um contraste mais pesado.

Slip dress de poliéster, Dzarm, R$ 279,90;

Óculos de acetato, Chilli Beans, R$ 242;

Escapulário de prata com pirita, Isla Joias, R$ 490;

Botas de couro, Tanara, R$ 249,90

