1 peça, 3 looks: como um casaquinho simples pode lhe salvar

Faz calor lá fora, mas o ar-condicionado parece ligado no turbo? Cardigãs e blazer são uma alternativa para driblar a confusão de sensações térmicas provocadas pelas altas temperaturas e pelo aparelho comuns aos escritórios. Transforme o casaquinho em curinga, brincando com o contraste de cores ou com sobreposições.

1. Companheiro de trabalho

O cardigã leve no tom azul, combinado a um top de viscose e poliéster listrado dá um ar casual junto a calça de poliéster. Ideal para quem não dispensa elegância na rotina do trabalho, o visual ganha mais charme se acessórios como pulseiras de miçangas e óculos escuros com armações redondas (para a hora do almoço) forem adicionadas ao look. Nos pés, aposte em sandálias de camurça.

2. Companheiro de festa

O mesmo cardigã azul pode sair da rotina do trabalho e curtir uma festa ao ar-livre em dias ou noites que não aparentam com o clima muito estável. O casaquinho cai bem na ocasião compondo o look junto a um macacão de poliéster e elastano e uma sandália de couro.

3. Companheiro no parque

Se você prefere peças mais frescas e quer um casaquinho para amenizar o frio em um passeio ao parque, uma opção é investir em um blazer laranja de viscose e elastano. Ele combina muito bem com modelos leves como um shorts de viscose. Brincos de resina bem trabalhados ajudam a compor o look.

