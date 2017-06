1 peça, 3 looks: como combinar calça de oncinha

As roupas com estampa de oncinha são favoritas de muitas mulheres há muito tempo e com certeza parte delas possuem peças com esse print, mas não sabem bem como combiná-las com outras cores, estampas ou até mesmo outros estilos de roupa. Por isso, montamos três looks diferentes com uma calça de oncinha para você se inspirar e ousar no visual nas mais diversas ocasiões!

MAIS CLÁSSICA

Com ar mais formal, esse look pode muito bem ser usado para o dia a dia no trabalho e até mesmo para uma saidinha no fim de semana. Os tons neutros dos sapatos, camisa e jaqueta fazem com que a calça seja protagonista dessa montagem!

Casaco de algodão e poliéster, Calvin Klein, R$ 890; camisa de viscose, R$ 119, argola de metal, R$ 19,90, bolsa de material sintético, R$ 149, e sandálias de couro, R$ 169, tudo Renner.

COM OUTRA ESTAMPA

Um look com certeza um pouco mais ousado por misturar estampas, mas nem por isso menos estiloso! O truque, nesse caso, é escolher um peça que tenha os mesmo tons da oncinha. Assim, você dá uma toque despojado e aventureiro à composição.

Moletom, Colcci, R$ 495; óculos de metal, Ray-Ban, R$ 630; pulseira de metal, Eleonora Hsiung, R$ 343; mochila de matelassê, Kipling, R$ 699; botas de couro, Dumond, R$ 439.

COR E ACESSÓRIO

Estampa de oncinha é, sim, parceira de cor! As peças com variações de tons da cor vermelha são ótimas para combinar com a estampa. Além disso, apostar em acessórios inusitados, como uma pochete, também é uma boa pedida para incrementar o look.

Jaqueta de jacquard, Seiki, R$ 299,90; blusa de malha, Alcaçuz, R$ 680; pochete de material sintético, Forever 21, R$ 69,90; sapatos de nobuck, Dumond, R$ 299,90.

*Calça de oncinha de sarja, Jeanseria, R$ 349

**Preços pesquisados em maio, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar

