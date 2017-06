1 peça, 3 looks: combinações com blusa de gola alta para o frio

Uma peça com muito potencial inexplorado, a blusa de gola alta é um modelo-coringa que está presente na maioria dos guarda-roupas, mas, muitas vezes, esquecido no fundo das gavetas. Além de muito boa para as épocas mais frias do ano, por conta de suas variações, ela pode ser uma peça bem elegante e também bem descontraída. Inspire-se nas combinações que preparamos!

ROMÂNTICO

Esse blazer super fofo e charmoso, combinado com a blusa de gola alta, formam uma dupla interessante para qualquer ocasião. O toque romântico desse look fica por conta dos tons das peças e dos florais no blazer. Uma graça!

Blazer de poliéster, Amissima, R$ 351,90; calça jeans, Calvin Klein, R$ 379; colar de metal, Bob Store, R$ 385; bolsa de veludo, Capodarte, R$ 390; meias de algodão, Lupo, R$ 15,50; sandálias de couro, Arezzo, R$ 259.

MESCLADO

Esse look é inspirador porque ele mostra que é possível fazer uma combinação incrível com peças que, separadas, parecem não combinar. Os tons mais pasteis das peças contrastam bem com o vinho da blusa de gola alta e a composição fica ótima para dias mais frios!

Moletom, Triya, R$ 488; saia de lurex, Renner, R$ 119; bolsa de veludo, Santa Lolla, R$ 199,90; sapatos de material sintético, Renner, R$ 139.

DESPOJADO

Super inusitada, a combinação de vestido longo com blusa de gola alta é uma boa alternativa para quem não quer usar calças todos os dias do inverno. A moda dos anos 90 voltou com tudo e o look fica ainda mais completo e ousado com a bota metalizada.

Vestido de algodão, Loft 747, R$ 496,25; óculos de acetato, Polaroid, R$ 244; brincos de metal, Maria Dolores, R$ 460; bolsa de couro, Capodarte, R$ 790; botas de couro, Dumond, R$ 439,90.

*Blusa de gola alta de algodão, Hering, R$ 49,90

