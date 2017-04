Vá de ceviche de salmão para começar bem a festa

Verdade seja dita: na maioria das vezes, criamos tantos empecilhos na hora de preparar um almoço ou jantar diferente, considerando tudo tão difícil, que mal nos damos conta de que não é preciso muito para realizar o encontro gastronômico perfeito.

Quer um exemplo? Pense numa festinha inspirada na gastronomia peruana. Parece coisa de outro mundo definir o cardápio, certo? Pois não é! Várias receitas clássicas fazem parte da mesa peruana e uma das mais famosas é também uma das mais simples de fazer: o ceviche.

O prato pode ser preparado com frutos do mar – camarão e polvo, por exemplo – ou peixes diversos. Uma sugestão é investir no salmão, peixe supersaudável, fonte de ômega-3 e outros nutrientes e vitaminas, que dá um colorido especial ao preparo (sua cor alaranjada destaca-se em qualquer prato).

Sugerimos este ceviche de salmão com manga e pimenta rocoto, que fica simplesmente divino quando servido com batata-doce cozida. Detalhe: você pode deixar todos os ingredientes preparados antecipadamente e só misturá-los na hora de servir o prato, ganhando mais tempo longe da cozinha e junto dos convidados. A receita abaixo serve 4 pessoas.

Ceviche de salmão com manga e pimenta rocoto

Ingredientes

400 g de salmão sem pele

1 manga grande e madura (mas ainda firme)

1 cebola roxa grande, cortada em tiras

½ xícara (chá) de milho cozido (preferencialmente com grãos grandes, do tipo peruano)

1 pimenta rocoto, cortada em tiras finas

Suco de 2 limões

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de coentro fresco picado

1 batata-doce cozida, cortada em rodelas

Modo de preparo

Corte o salmão em cubos de aproximadamente 2 cm de lado. Descasque e corte a manga em cubos de cerca de 2 cm também. Em uma travessa, misture o salmão com a cebola roxa, o milho cozido e a pimenta rocoto. Acrescente o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione a manga, salpique coentro fresco e sirva na sequência, acompanhando o prato com batata-doce cozida, cortada em rodelas médias.

Ceviche de salmão sem segredos

. A pimenta rocoto é a mais utilizada no Peru, sempre presente em molhos – incluindo aí o ceviche. Se não a encontrar facilmente, substitua-a por pimenta dedo-de-moça.

. Entre as variedades de manga, boas opções para o ceviche são: Palmer e Tommy Atkins.

. Para trazer graça à decoração, ofereça o ceviche em copinhos de vidro pequenos. Disponha-os lado a lado na mesa e deixe que os convidados se sirvam à vontade.