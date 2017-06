Truques para fazer três versões de ovo com perfeição

Velho conhecido de quem procura uma refeição prática na hora que a fome aperta, o ovo é um alimento curinga da cozinha.

Assim, ensinamos três versões clássicas para você preparar em casa e deixar seu estômago e paladar satisfeitos, com truques que fazem toda a diferença no resultado:

Frito

1º passo: Aqueça uma frigideira, em fogo médio, com um fio generoso de óleo.

2º passo: Quebre o ovo e não mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. É possível variar a consistência da gema e a textura da clara.

3º passo: Quanto mais tempo de cozimento, mais firme a gema. Já a clara depende da intensidade do fogo. Ela fica uniforme com fogo médio.

Mexido

1º passo: Para uma porção, bata dois ovos em uma tigela com um fouet. Adicione 1 colher (sopa) de água.

2º passo: Aqueça uma frigideira, em fogo médio, com um fio de óleo. Despeje a mistura. Só mexa quando começar a cozinhar.

3º passo: Para ficar cremoso, retire do fogo um pouco antes do ponto desejado – assim, o ovo termina de cozinhar na panela ainda quente.

Pochê

1º passo: Em uma panela com água fervente (sem muitas borbulhas), em fogo médio, despeje 1/4 de xícara de vinagre.

2º passo: Com uma colher ou faca, mexa a água energicamente, criando um redemoinho. Quebre o ovo bem no centro dele.

3º passo: Quando o ovo subir à superfície (cerca de cinco minutos), retire do fogo com uma escumadeira. Salgue só no final.

