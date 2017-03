Troque o bacalhau pelo salmão e surpreenda nesta Páscoa

Páscoa é sinônimo de família reunida, de casa cheia, de alegria e clima de festa. A confraternização toma conta do domingo todo, mas é no almoço, ao redor da mesa, que o amor se revela nos pratos caprichosamente preparados. Por isso, o cardápio precisa ser especial, mas com uma pitada de criatividade para surpreender (e conquistar muitos elogios). Aqui vai nossa dica: aposte em pratos à base de salmão, que são garantia de saúde, sabor e beleza à mesa.

Uma ótima alternativa é este salmão no papillote, combinado com vieiras e tomates-cerejas. Como é bastante prático, você nem precisa ficar muito na cozinha, ganhando mais tempo para partilhar os momentos de felicidade com os convidados. A receita serve 4 pessoas, mas é só aumentar a quantidade de ingredientes para que ninguém deixe de provar esta delícia!

Salmão no papillote com vieiras e tomatinhos

Ingredientes

4 filés de salmão sem pele

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Suco de limão

1 colher (sopa) de manteiga

2 alhos-porós picados em fatias finas

1 xícara (chá) de tomates-cerejas

50 ml de vinho branco

2 colheres (sopa) de pimentão vermelho picado

2 colheres (sopa) de folhas pequenas de manjericão

1 xícara (chá) de vieiras limpas

4 colheres (chá) de azeite de oliva

4 quadrados de papel-manteiga com 20 cm de lado

Modo de preparo

Tempere os filés de salmão com sal e pimenta-do-reino e marine-os com o suco de limão, enquanto prepara os vegetais. Em uma frigideira em fogo alto, derreta a manteiga. Quando estiver bem quente, refogue o alho-poró por 1 minuto e acrescente sal e pimenta-do-reino. Continue o cozimento por mais 1 minuto e acrescente os tomates-cerejas cortados ao meio. Cozinhe, movendo a frigideira por 1 minuto. Acrescente o vinho branco até reduzir. Abra as lâminas de papel-manteiga e coloque 1 filé de salmão sobre cada folha de papel. Cubra as porções com os legumes e algumas vieiras. Acrescente 1 colher (chá) de azeite de oliva (pode ser substituído por manteiga) sobre cada filé de salmão e sele o papel. Aqueça o forno a 200 ºC e asse o salmão por 15 a 20 minutos. Sirva quente.

4 dicas para deixar o almoço de Páscoa ainda mais perfeito

O salmão, por si só, já apresenta uma cor linda, que se destaca à mesa. Mas você pode deixar o prato muito mais bonito, combinando-o com elementos verdes (ervas frescas salpicadas, por exemplo), amarelos (um purê de mandioquinha ou creme de alho-poró como acompanhamento) e vermelhos (tomates ou pimentões, já presentes nesta receita).

Com seu sabor marcante, o salmão pode ser o prato principal do almoço, sem exigir muitos complementos. Você pode preparar uma salada de folhas verdes com fatias finas de manga, além de creme à base de molho branco e alho-poró e arroz branco ou com açafrão para fechar o cardápio. Mas se a turma for grande, invista também em batatas rústicas (em pedaços grandes, assados com ervas finas), aspargos grelhados com azeite e temperinhos, risoto de camarão, cuscuz marroquino e penne com shitake e shimeji.

Como a comida é leve, um bom vinho branco acompanha bem a refeição. A versão rosé é outra boa combinação. Para quem não consome bebidas alcóolicas, prepare sucos com frutas cítricas (que neutralizam a gordura do salmão), como tangerina ou laranja. Água de coco geladinha e água saborizada (com limão, hortelã e erva-doce) vão muito bem!