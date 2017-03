Sobremesas para a Páscoa: 45 receitas irresistíveis

A Páscoa é um melhores momentos do ano para se comer bem. Por isso, selecionamos as melhores sobremesas de tortas, bolos, pavês e cremes de chocolate e de frutas para você saborear no feriado.

1. Ovo de páscoa com recheio de bem-casado

Ovos de páscoa não podem faltar em casa durante as comemorações da data. Ainda mais um ovo de páscoa com recheio de bem-casado.

2. Cupcake de Páscoa com laranja e coco

Se a ideia é oferecer sobremesas com uma decoração mais trabalhada, uma opção é preparar um fofinho cupcake de Páscoa com laranja e coco.

3. Bolo bomba

Para quem não consegue ficar sem ovos de chocolate nessa época do ano, mas pensa em inovar na sobremesa, uma alternativa é unir o doce com um massa. A rosca de Páscoa com chocolate não parecer ser uma má ideia de sobremesa, hein?

4. Bolo trufado de chocolate

Bolos salvam jantares e recepções na hora da sobremesa. Se você está pensando em algo mais elaborado, o bolo trufado de chocolate pode ser a solução para a sua Páscoa.

5. Ovo prestígio

Nada mais gostoso do que quebrar um ovo de páscoa e descobrir um recheio bem saboroso. Apetitoso este ovo prestígio, hein?

6. Bolo três brigadeiros: branco, chocolate e morango

Na falta de um brigadeiro no almoço de Páscoa, esta receita de bolo oferece três opções do doce: branco, chocolate e morango.

7. Ovo de Páscoa com crocante de Bis®

Ovos crocantes e saboroso, como o ovo de Páscoa com crocante de Bis®, são sempre bem-vindos depois das refeições de Páscoa.

8. Bolo ovo de Páscoa

Este bolo ovo de Páscoa é a verdadeira definição de unir o útil ao agradável: um bolo fofo no formato de um ovo de chocolate recheado.

9. Rosca de Páscoa

Para quem não consegue ficar sem ovos de chocolate nessa época do ano, mas pensa em inovar na sobremesa, uma alternativa é unir o doce com um massa. A rosca de Páscoa não parecer ser uma má ideia de sobremesa, hein?

10. Ovo de Páscoa branco crocante

Para os fãs de chocolate branco, por que não servir um delicioso ovo de Páscoa branco crocante.

11. Bolo de brigadeiro

Chocolate nunca é demais na Páscoa. Então, que tal um bolo de brigadeiro?

12. Torta festiva (Pastiera di Grano)

Para quem prefere fugir dos chocolates, uma opção de sobremesa é a torta festiva (Pastiera di Grano) – que leva ricota, canela, frutas cristalizadas, entre outros ingredientes.

13. Cocada de forno

Outra opção para quem quer fugir do chocolate é uma cremosa cocada de forno.

14. Taça de Nutella com sorvete

Difícil resistir a uma taça de Nutella com sorvete. Essa sobremesa é ideal para ser servida em dias de calor.

15. Panna cotta de avelã

O chocolate pode ser servido em sorvete, como mostra esta receita de panna cotta de avelã.

16. Ovo crocante de chocolate

Se o almoço ou jantar de Páscoa surgiu de última hora, em meia-hora você consegue salvar a sobremesa da refeição com esta prática receita de ovo crocante de chocolate.

17. Fudge de cacau

Esta receita de fudge de cacau não leva leite e é excelente para quem tem intolerância a lactose.

18. Cheesecake gelado de chocolate com café

No calor, uma sobremesa de cheesecake gelado de chocolate com café finaliza muito bem a refeição de Páscoa.

19. Bolo fofinho de chocolate meio amargo

Além de ser um prato muito bom para ser apreciado no café da tarde, o bolo fofinho de chocolate meio amargo também pode ser servido na sobremesa de Páscoa.

20. Creme de chocolate

O que leite condensado, manteiga, chocolate meio amargo, creme de leite fresco e granulado de chocolate juntos resultam? Isso mesmo, um delicioso creme de chocolate.

21. Bolo de cacau com cobertura de chocolate

Em 30 minutos é possível preparar um bolo de cacau com cobertura de chocolate e servi-lo bem quentinho para os convidados.

22. Ovo de Páscoa crocante

Esta receita ensina como preparar um ovo completo: crocante e recheado.

23. Suflê de chocolate

Se o almoço de Páscoa durou até o fim da tarde, uma ideia é servir um confortante suflê de chocolate para encerrar o evento – para, quem sabe, emendá-lo com uma possível soneca pós-almoço.

24. Cookies com gotas de chocolate

Assim como o suflê, cookies com gotas de chocolate também podem ser servidos como sobremesa e antes da sesta.

25. Superbolo de chocolate

Para quem gosta de aproveitar tudo o que tem direito na Páscoa, o superbolo de chocolate atende ao desejo: principalmente essa cobertura.

26. Empada de doce de leite

Quem disse que só existem empadas de palmito ou de frango? Esta receita de empada de doce de leite apresenta uma opção de receita bem gostosa para a Páscoa.

27. Bolo macio de chocolate

Se bolos são os queridos da família, vale tentar esta receita de bolo macio de chocolate para servir na Páscoa.

28. Sorvete de maracujá com musse e lâminas de chocolate

Sorvetes de frutas também caem bem como sobremesas de Páscoa. Ainda mais quando são servidos junto a chocolates, como nesta receita de sorvete de maracujá com musse e lâminas de chocolate.

29. Bolo com sorvete de chocolate e de pistache

Outra opção para saborear sorvetes – agora, de chocolate – está nesta receita de bolo com sorvete de chocolate e de pistache.

30. Bolo de chocolate americano (Devil´s food cake)

Podemos chamar este bolo de chocolate americano (Devil´s food cake) como uma verdadeira tentação. Um doce maravilhoso para ser apresentado na Páscoa.

31. Ovinhos de açúcar

O chocolate nem sempre é a estrela em ovos de Páscoa. Nesta receita de ovinhos de açúcar, ele é apenas uma cobertura para os pequenos torrões de açúcar que protagonizam o prato. Uma delícia!

32. Rocambole marmorizado

Enroladinha e fofinha, esta receita de rocambole marmorizado vai conquistar todos os convidados do almoço de Páscoa.

33. Torta de chocolate branco com maracujá

Além de combinar muito bem com o chocolate preto, o azedo do maracujá fica uma delícia como chocolate branco. Vale testar esta receita de torta de chocolate branco com maracujá como sobremesa.

34. Creme de baunilha, amendoim e chocolate

Prepare muitas colheres para a mesa, pois nenhum convidados vai resistir a este creme de baunilha, amendoim e chocolate na hora da sobremesa.

35. Pão de mel com recheio de brigadeiro

Um dos doces mais tradicionais para se trabalhar com chocolate, o pão de mel não poderia ser excluído da seleção. O diferencial desta receita está no recheio de brigadeiro para preencher o bolinho.

36. Bolo de chocolate fofinho

O nome da receita já diz: um bolo de chocolate fofinho para ser servido na Páscoa.

37. Pudim de pão de mel

Pudins de leite são famosos e um sucesso nas mesas brasileira. Mas esta receita ensina a unir esse doce tão apreciado com outros dois: pão de mel e brigadeiro!

38. Bolo de cenoura com gotas de chocolate

Não poderíamos deixar o velho conhecido bolo de cenoura com cobertura de chocolate de fora dessa lista. A novidade é apresentar o bolo de cenoura com gotas de chocolate na massa.

39. Pavê de chocolate e morango

Morango e chocolate são sempre uma boa combinação. E a sintonia nesta receita de pavê de chocolate e morango não foi diferente. Um arraso!

40. Bolo delícia bicolor

Não é exagero falar que esse bolo delícia bicolor de chocolate e creme é uma verdadeira delícia.

41. Pavê de pão de mel

Um pavê de pão de mel de sobremesa é uma opção para deixar o almoço de Páscoa ainda mais gostoso.

42. Rocambole prestígio

Além dos ovos de chocolate recheados, existe, também, uma deliciosa receita de rocambole com recheio de prestígio.

43. Falso pão de mel

Este falso pão de mel parece um pão de mel verdadeiro no sabor. A diferença é que o doce é servido como um bolo, no prato.

44. Bolo de mel com nozes e calda de chocolate

Para quem procura uma receita de bolo que não leve chocolate na massa, mas sim na cobertura do doce, este bolo de mel com nozes e calda de chocolate pode ser a solução.

45. Bolo de Páscoa

O segredo no sabor deste bolo de Páscoa está um detalhe bem discreto: uvas passas bem picadas misturadas no meio da massa.