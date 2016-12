Receitas deliciosas de arroz para Natal e Ano Novo

1. Risoto de Chester® zoom_out_map 1/26 Risoto de Chester® Diferente e muito prático, é perfeito para pessoas que não têm tempo de passar horas preparando a ceia. Aprenda a fazê-lo

2. Arroz com coco zoom_out_map 2/26 Arroz com coco Saboroso, sofisticado e simples de fazer. Em apenas alguns minutos você prepara a receita, que dá um colorido especial à mesa. Aprenda aqui.

3. Arroz com açafrão zoom_out_map 3/26 Arroz com açafrão Surpreenda toda sua família com essa delícia e aproveite para deixar a sua ceia ainda mais sofisticada. Aprenda aqui.

4. Arroz com manjericão zoom_out_map 4/26 Arroz com manjericão Um arroz simples e fácil de preparar, a versão com manjericão é ideal para quem precisa passar poucas horas na cozinha. Aprenda aqui.

5. Arroz à grega com mussarela zoom_out_map 5/26 Arroz à grega com mussarela Uma delícia! Com legumes e queijo, traz um colorido especial à mesa. Aprenda aqui.

6. Arroz ao vinho zoom_out_map 6/26 Arroz ao vinho Perfeito para pessoas com gosto requintado, com gostinho de quero mais proporcionado pelo vinho branco. Aprenda aqui.

7. Arroz com frango aromático zoom_out_map 7/26 Arroz com frango aromático A combinação na medida certa, com ervas que deixam um sabor incrível! Aprenda aqui.

8. Arroz com páprica e laranja zoom_out_map 8/26 Arroz com páprica e laranja Sabores que se completam: o picante sabor da páprica com o azedinho cítrico da laranja. Aprenda aqui.

9. Arroz com passa, cogumelo e champanhe zoom_out_map 9/26 Arroz com passa, cogumelo e champanhe A diferente, saborosa e sofisticada combinação de sabores é perfeita para a ceia de fim de ano. Aprenda aqui.

10. Arroz com polvo zoom_out_map 10/26 Arroz com polvo Esse arroz é perfeito para quem aprecia frutos do mar! Aprenda aqui e se surpreenda com essa delícia!

11. Arroz dourado zoom_out_map 11/26 Arroz dourado A receita é perfeita para enfeitar a mesa de fim de ano, por conta do colorido proporcionado pela batata palha, a passa branca e o damasco. Aprenda aqui.

12. Arroz ao forno com bacalhau zoom_out_map 12/26 Arroz ao forno com bacalhau Bacalhau também é perfeito para as festas de fim de ano. Combinado com arroz, é sofisticação na certa! Aprenda aqui.

13. Arroz ao pesto zoom_out_map 13/26 Arroz ao pesto Inove sua ceia com essa delícia, que é deliciosa e enfeita qualquer mesa! Aprenda aqui.

14. Arroz com bacalhau e pimentão zoom_out_map 14/26 Arroz com bacalhau e pimentão Um arraso para sua ceia ficar ainda mais gostosa! Anote a receita

15. Arroz com camarão zoom_out_map 15/26 Arroz com camarão Sofisticação e sabor em sua mesa com o arroz preparado com frutos do mar. Clique e aprenda a receita

16. Arroz com brócolis e queijo zoom_out_map 16/26 Arroz com brócolis e queijo Arroz com brócolis e queijo: uma receita simples e deliciosa. Aprenda aqui.

17. Arroz com legumes e suco de laranja zoom_out_map 17/26 Arroz com legumes e suco de laranja Arroz com legumes e suco de laranja: delícia que você prepara em poucos minutos

18. Arroz de forno com presunto e mussarela zoom_out_map 18/26 Arroz de forno com presunto e mussarela Arroz de forno com presunto e mussarela: rende 8 porções! Aprenda a preparar

19. Arroz de festa com queijo e alho-poró frito zoom_out_map 19/26 Arroz de festa com queijo e alho-poró frito Arroz de festa com queijo e alho-porro frito: mais colorido para sua mesa! Veja o passo a passo

20. Arroz com lentilha zoom_out_map 20/26 Arroz com lentilha Comer lentilha é tradição no Ano Novo, mas o prato é tão gostoso que vale ser experimentado em qualquer época do ano - inclusive no dia a dia. Siga a receita

21. Arroz de festa com champanhe, amêndoas e passas zoom_out_map 21/26 Arroz de festa com champanhe, amêndoas e passas A crocância das amêndoas, a maciez das passas e a perfeita combinação do azeite com champanhe tornam o prazo incrível! Aprenda a receita e nem pense em deixá-la fora do cardápio

22. Arroz da sorte com lentilha e bacalhau zoom_out_map 22/26 Arroz da sorte com lentilha e bacalhau Arroz da sorte com lentilha e bacalhau: salpique com salsa e regue com azeite na hora de servir

23. Salada de arroz negro zoom_out_map 23/26 Salada de arroz negro Esta receita diferente vai deixar a sua ceia deliciosa. Aprenda a fazer.

24. Arroz com capa de filé e vinagre de maçã zoom_out_map 24/26 Arroz com capa de filé e vinagre de maçã Use cebolinha picada para finalizar este prato e dar uma graça na apresentação. Aprenda aqui.

25. Arroz com bacalhau e ervilha torta zoom_out_map 25/26 Arroz com bacalhau e ervilha torta Preparado com sopa de cebola, esta receita maravilhosa vai fazer sucesso na sua festa de fim de ano. Aprenda aqui.