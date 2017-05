Prepare um delicioso salmão com gostinho asiático

A culinária asiática tem lugar de destaque entre as cozinhas que são sinônimo de pratos saudáveis. Japão, China, Tailândia, Vietnã e tantos outros países da região valorizam receitas baseadas em legumes e verduras, combinados com carnes leves.

Além de garantir um tanto de nutrientes para o organismo, tudo é muito apetitoso e prático de ser preparado. É que boa parte dos pratos com origem na Ásia não requer muita experiência na cozinha, tamanha a facilidade.

O segredo está na combinação de ingredientes frescos e saborosos, como esse refogado de salmão – um mix de vegetais e peixe que leva um toque de gergelim e tem o sabor realçado por molho de soja (shoyu).

E para levar à mesa um prato que retrata o menu tentador do outro lado do mundo, você ainda pode recorrer a um utensílio básico da culinária asiática: a wok. Trata-se de uma frigideira com laterais mais altas e arredondadas, muito usada para salteados e no preparo de pratos delicados. A receita abaixo serve seis pessoas.

Refogado de salmão com gergelim e verduras

Ingredientes

1 xícara (chá) de sementes de gergelim tostadas

1 kg de filé de salmão

1 colher (sopa) de óleo de girassol

3 cenouras sem casca e cortadas em tiras

1 abobrinha tamanho médio, cortada em tiras

1 xícara (chá) de brócolis

1 pimentão verde cortado em tiras finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

2 cebolinhas cortadas em tiras

Molho de soja

Modo de preparo

Espalhe as sementes de gergelim sobre um prato grande e raso. Reserve. Corte o filé de salmão em cubos médios. Envolva os cubos do peixe com as sementes de gergelim. Reserve. Aqueça o óleo em uma wok ou frigideira funda, em fogo médio alto. Refogue os cubos de salmão por 30 segundos e, na sequência, acrescente os legumes e verduras: cenouras, abobrinha, brócolis, pimentões e cebolinha. Mexa cuidadosamente para não despedaçar o salmão nem o restante dos ingredientes. Refogue por mais 3 minutos, retire do fogo e sirva imediatamente, acompanhado de arroz branco e molho de soja, oferecido à parte para temperar o refogado já no prato.