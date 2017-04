Páscoa: 30 receitas para um almoço prático e delicioso

1. Bacalhau com azeitona preta e purê de mandioca

O tradicional bacalhau não pode faltar na mesa do almoço de Páscoa. Nesta receita, o peixe azeitonas pretas e purê de mandioca.

2. Bacalhau cozido com ratatouille

Para o almoço de Páscoa, o bacalhau também pode ser servido acompanhado de um delicioso e colorido ratatouille.

3. Mexilhões em alho com vinho branco e alioli

Em uma panela, junte alho, vinho branco, e mexilhões. O resultado são mexilhões em alho com vinho branco e alioli bem saborosos!

4. Filé de robalo assado com uva e amêndoa

Se a vontade da família for apresentar outro peixe à mesa que não seja o bacalhau, uma opção é oferecer o robalo a seus convidados. Nesta receita, o peixe é servido com uvas e amêndoas.

5. Robalo ao molho de champanhe e azedinha

O robalo também pode ser servido ao molho de champanhe e azedinha.

6. Robalo com furikake e purê de batatas

Outra alternativa para servir o robalo é apresentá-lo com toques orientais. Que tal um robalo com furikake e purê de batatas?

7. Pargo assado com batatas coradas e azeite de ervas

Além do robalo, outra possibilidade de peixe para ser servido é o pargo. A carne do pescado pode ser apresentada junto a batatas coradas e azeite de ervas.

8. Polvo mediterrâneo

Caso a pretensão do almoço de Páscoa seja servir algum prato com alimentos do mar – mas peixes não são muito amados pela casa – uma opção é oferecer frutos do mar como o polvo mediterrâneo.

9. Bobó de camarão

Uma receita bem brasileira, esse bobó de camarão vai conquistar todos no almoço de Páscoa.

10. Magret de pato ao molho de açaí e berny de mandioquinha

Fugindo um pouco da variedade de peixes e frutos do mar, a carne de pato satisfaz tranquilamente um almoço de Páscoa. Nesta receita, de magret de pato ao molho de açaí e berny de mandioquinha, o prato é preparado entre 30 e 45 minutos e serve até nove pessoas.

11. Rocambole de frango e mandioca

Assim como o pato funciona como alternativa para o almoço de Páscoa, outra ave que cai muito bem na ocasião é o frango – apresentado em um delicioso rocambole de frango e mandioca.

12. Xinxim de galinha

Se for optar por aves no almoço de Páscoa, por que não experimentar um xinxim de galinha – um delicioso ensopado com frango, alho, pimenta-do-reino, coentro,cebola, sal, azeite-de-dendê, camarão, a castanha de caju, amendoim, gengibre e suco de limão?

13. Filé-mignon recheado com pera e gorgonzola

A carne de boi também entra na lista de opções para a Páscoa. Que tal um filé-mignon recheado com pera e gorgonzola?

14. Filé mignon com crosta de amêndoas

O filé mignon pode ser apresentado, também em pequenos cubos, com com crosta de amêndoas por cima para dar crocância à carne.

15. Lagarto ao molho madeira

Para quem procura uma carne mais firme, o velho conhecido lagarto ao molho madeira não parece uma má ideia para o almoço de Páscoa, hein?

16. Carré de cordeiro com shiitake

O cordeiro é um prato conhecido na Páscoa, especialmente entre os católicos. Assim, sua carne se torna uma alternativa para o feriado em pratos como o carré de cordeiro com shiitake.

17.Pernil com molho delícia

Para os apaixonados pela carne de porco, oferecemos uma receita de pernil com molho delícia.

18. Costelinha assada com cuscuz e molho mango chutney

Ainda falando em porco, uma opção mais suculenta da carne são costelinhas assadas com cuscuz e molho mango chutney. Uma delícia!

19. Leitãozinho crocante com purê de cenoura

Carne de porco é realmente uma delícia. Então, experimente servir um leitãozinho crocante com purê de cenoura para seus convidados no almoço de Páscoa. Com certeza eles vão amar.

20. Brasato com batata

Quem disse que carnes com batatas precisam ser sem graça? Nesta receita de brasato com batata, ensinamos como preparar uma deliciosa maminha com batatas assadas para servir no almoço de Páscoa.

21. Peixe assado com farofa de coco

Voltando em alimentos quem vêm direto do mar para servir no almoço de Páscoa, um peixe assado (de preferência, namorado, robalo ou vermelho) com farofa de coco pode ser uma boa ideia, hein?

22. Hadoque defumado com crocante de pão e brócolis assados

Um peixe que ainda não foi citado nesta lista, mas que pode ser incluído nas opções para a Páscoa é o hadoque. Ele pode ser comprado defumado e servido com crocante de pão e brócolis assados.

23. Robata de vieira com legumes

Depois de conferir receitas com polvo, que tal incluir vieiras nas alternativas de frutos do mar para o almoço de Páscoa? Esta receita de robata de vieira com legumes é uma delícia!

24. Lagostim ao curry com abacaxi

Para quem tem uma família pequena, o lagostim ao curry com abacaxi é o prato perfeito para o almoço de Páscoa. A receita rende para quatro pessoas e é bem simples e rápida de ser feita: em menos de meia-hora a refeição está pronta para ser saboreada por todos.

25. Moqueca de lagosta

Agora, se a família é grande, vale a pena apostar numa moqueca de lagosta. O prato leva lagostim (ou lagosta), azeite de oliva, alho, cebola, tomate, coentro, cebolinha (francesa ou cebolete), colorau (ou colorífico), limão, sal, rende até seis porções e leva cerca de 45 minutos para ficar pronto.

26. Fideuá de lula

Se você ama paella, mas está a fim de invar, apresentamos a fideuá de lula – uma variação desse prato típico da Espanha, para experimentar na Páscoa.

27. Salada de abóbora com arroz-cateto integral

Para acompanhar todos dos pratos do almoço de Páscoa, não poderia faltar a salada, não é mesmo? Ainda mais uma salada de abóbora com arroz-cateto integral!

28. Risoto de Alcachofra com brie

Para vegetarianos, a opção para ter um almoço fantástico na Páscoa é apostar em pratos deliciosos como o risoto de alcachofra com brie.

29. Arroz árabe com trigo e molho de tomate

Outra alternativa para quem retirou carnes de sua dieta – ou mesmo para quem não é vegetariano – é preparar um arroz árabe com trigo e molho de tomate, que pode ser servido com um legume ou uma salada a sua escolha.

30. Nhoque de semolina

Por fim, o nhoque de semolina pode aparecer como prato principal no almoço de Páscoa.

