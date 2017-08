6 bons lugares para tomar café e chá nos dias frios de SP

Com o frio chegando de vez a São Paulo, torna-se irresistível dar uma pausa para tomar um café ou chá, seja depois do almoço ou no fim da tarde. Ainda melhor é saborear as bebidas quentinhas em espaços aconchegantes. Selecionamos seis endereços para conhecer pela cidade e apreciar uma xícara da bebida que mais lhe apetecer.

Café Habitual

De terça a domingo, é possível tomar um brunch no Café Habitual, nos Jardins, mesmo em horários pouco usuais. Ideal para o café ou para uma refeição mais completa, incluindo ovos beneditinos. No andar de cima, há samambaias e suculentas, garantindo um ambiente charmoso que quase não deixa a gente ir embora.

Café Habitual. Alameda Tietê, 602, Jardim Paulista, tel. (11) 3062-3091.

💚 A post shared by habitual coffee&brunch (@cafehabitual) on Jul 7, 2017 at 8:28am PDT

Quitand’arte

O foco da casa, em Pinheiros, são quitutes mineiros, como bolos, roscas, biscoitos, sequilhos, broas, compotas… tudo acompanhado de um bom café. A delícias da quitanda são vendidas por quilo de manhã até a tarde, mas também há almoço, com pratos executivos de comida caipira.

Quitand’arte. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, tel. (11) 3061-0320.

Bistrô Ó-Chá

Especializado em chá, o bistrô serve cerca de 50 variações de composições de ervas, além de comidinhas para acompanhar, como os pães artesanais feitos na casa. O charmoso espaço, na Vila Madalena, é filial brasileira de uma casa nascida em Lisboa.

Bistrô Ó-Chá. R. Aspicuelta, 194, Vila Madalena, tel. (11) 2737-8001.

Nossos pães de fermentação natural em uma foto linda de @backpacker_girl (@get_repost) ・・・ Uma tarde fria pede isso! A post shared by Bistrô Ó-Chá (@bistroocha) on Jul 5, 2017 at 8:17am PDT

Confeitaria Dama

Inspirada nas patisseries francesas, a Confeitaria Dama conta com três unidades na cidade: em Pinheiros, em Higienópolis e no Shopping Cidade Jardim. As variações do delicado mil-folhas são sucesso garantido.

Confeitaria Dama. Rua Ferreira de Araújo, 376, tel. (11) 5182-5088. Av. Higienópolis, 467, tel. (11) 3661 5852. Av. Magalhães de Castro, 12000, tel. (11) 3198 9447.

Mês junino e olha quem dá as caras de novo por aqui! Mil Folhas de Paçoca =) #milfolhas #festajunina #Dama #confeitariadama #damalovers #milfolhaspaçoca A post shared by Confeitaria Dama (@confeitariadama) on Jun 19, 2017 at 11:54am PDT

Teakettle

No ambiente rústico com flores e jardim, localizado na Chácara Santo Antônio, são servidos chás importados de diversos países. É possível provar vários deles antes de escolher o da vez, em bandeja com amostras das infusões.

Teakettle. Rua Alexandre Dumas, 1049, Chácara Santo Antônio, tel. (11) 5523-9615.

Quer aprender sobre os Chás? Estamos preparando uma aula Ministrada pela Tea Sommelier Sylvia Rodrigues. Em breve, mais informações. #tea #teakettle #teakettlecasadechas #tealovers A post shared by Teakettle Casa de Chás (@teakettlecasadechas) on Mar 11, 2015 at 6:08am PDT

Bira Café Bar

Durante o dia, a casa, na Vila Mariana, funciona como café e, à noite, como bar — mais especificamente, como izakaya, o boteco em estilo japonês. Vale emendar o café com os drinques. Recentemente, foi aberta filial nos Jardins, com opções extras no cardápio.

Bira Café Bar. R. Joaquim Távora, 955, Vila Mariana, tel. (11) 5083-2236. Alameda Itu, 1088, Cerqueira César, tel. (11) 2935-1009.

