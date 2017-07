3 receitas de fondue para fazer o seu próprio rodízio em casa

Se tem uma comida que é a cara do inverno, é o fondue. Em dias de temperaturas frias, não há quem resista em acionar os garfinhos de metal que estavam guardados no armário para espetar um saboroso pão italiano e mergulhá-lo em uma panela cheia de queijo derretido bem quentinho.

Para satisfazer este prazer típico da estação, a empresária baiana Bia Flores, 55 anos, compartilhou com CLAUDIA receitas especiais de fondues para que você possa preparar o seu próprio rodízio dessa delícia em casa – seja em sua versão salgada ou doce.

Fondue de brie e gruyère

Além do pão italiano, outra dica de acompanhamento para saborear este fondue de brie e gruyère são legumes como a batata bolinha, a mini cenoura, cebolas échalote e cogumelo-de-paris.

Fondue de ricota com queijo fontina e parmesão

O sabor forte do parmesão é amenizado com o toque suave da ricota nesta receita . Ótimo para ser acompanhado com uma taça de vinho tinto em um jantar em dias gelados.

Fondue de caramelo com amendoim

Fuja do tradicional fondue de chocolate e aposte nesta receita que leva caramelo e amendoim.

O fondue pode ser acompanhada de frutas como morangos, uvas, abacaxis e bananas. Outra opção é estourar milho de pipoca e mergulhar o petisco no creme.

