Estrelas da gastronomia se reúnem em feira promovida por VEJA SP

Os apaixonados por gastronomia, que estiverem em São Paulo no mês de março, já têm programação garantida: de 9 a 12 acontecerá a Feira dos Campeões Comer & Beber, da VEJA SÃO PAULO. Sediada no Jockey Clube, trará 25 restaurantes, bares e endereços de comidinhas que já faturaram troféus na premiação, ocupando cozinhas completamente equipadas para oferecer pratos-símbolo de suas casas aos visitantes.

O menu de atrações conta com endereços clássicos da cidade, como o Frangó e o Jardim de Napoli, e um novato que se tornou campeão de filas, a doceria Carlo’s Bakery, do Cake Boss. Os anfitriões escalados são Luca Gozzani (Fasano), Rodrigo Oliveira (Mocotó e Esquina Mocotó), Jefferson Rueda (A Casa do Porco Bar) e o chef do ano, Rodolfo De Santis (Nino Cucina).

Os ingressos já estão à venda por 40 reais. Este também é o preço máximo dos pratos (não incluso na entrada). O valor do ticket poderá ser revertido na compra de revistas da Editora Abril na banca local.

Aulas de culinária

Além de degustarem o que há de melhor na gastronomia brasileira, também acontecerão 37 aulas de culinária.

O público adulto terá professores como Olivier Anquier, Laurent Suaudeau e Carlos Bertolazzi. Os tíquetes para essas aulas de uma hora de duração, também já disponíveis no Food Pass, custam 210 reais, com direito a entrada grátis na feira.

Vai levar os filhos? Sem problemas! Crianças com idade entre 7 e 14 anos também poderão pôr a mão na massa em atividades comandadas por profissionais como a chef-celebridade Paola Carosella e o confeiteiro Rick Zavala, da Carlo’s Bakery. Nesse caso, o desembolso é de 310 reais por aprendiz, com direito a um acompanhante adulto, e a taxa de entrada também não será cobrada.

Veja a programação completa:

