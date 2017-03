Duas mulheres disputam vaga em campeonato mundial de bartenders

——JAMESON BARTENDERSBALL2017 No entanto,todo homem mata aquilo que adora, Que cada um deles seja ouvido. Alguns procedem com dureza no olhar, Outros com uma palavra lisonjeira. O covarde fá-lo com um beijo, Enquanto o bravo o faz com a espada! Uns matam o próprio amor quando ainda jovens, Outros o fazem na velhice; Uns estrangulam com as mãos da luxúria, Outros com a mão de Ouro, O que é bondoso faz uso do punhal, Porque a morte assim vem mais depressa. Uns amam pouco tempo,outros demais, Uns vendem,outros compram; Alguns praticam a ação com muitas lágrimas E outros sem um suspiro,sequer: Pois todo o homem mata o objeto do seu amor E, no entanto, nem todo homem é condenado à morte. OSCAR WILDE IMPETUS. JAMESON CARAMELO DE CAMOMILA REDUÇÃO DE CAFÉ TINTURA DE ARROZ NEGRO SOUR MIX GANISH: BACON COM CARAMELO DE CAMOMILA AMOR… Em algum momento da vida ele nos toca. Nos transforma Assim como tudo, tem fases belas e decisivas. Mas o amor de verdade, vem com o tempo, com todas árduas pedras que se encontra no caminho. Amor real passa por fases de paixão. (Camomila, o doçur, o encanto). Sobrevivendo a isso, se torna o amor sólido (Café, forte e presente. A persistência) O amor tem que ser nutrido diariamente, semeando a amizade real, a lealdade. (Arroz negro, o nutriente desse amor) Tudo o que passamos, nós sentimos ferozmente em nossa carne, nosso âmago. ( bacon, a carne, o amor em carne, o prazer) Experimente a delicia de ser amado. Saúde ! #JamesonByEspaço13 #bartendersball2017 #jameson

