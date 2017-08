4 jeitos de dispor os talheres para surpreender seus convidados

Ensinamos cinco truques para colocar em ação no próximo almoço e jantar. Garfos, facas e colheres dispostos de forma charmosa para receber amigos e familiares em casa.

Toque rústico

Um cordão de couro (encontrado em armarinhos) amarra o garfo à faca. Pode ser substituído por sisal, barbante, fita de veludo ou de cetim

Vidro multiúso

Potes de conserva (ou latas) sem rótulo acomodam talheres em um serviço à americana. Disponha-os em um porta-garrafas de quatro lugares acompanhados por um arranjo de flores ou folhagens. Outra opção é deixar os recipientes soltos pela mesa.

Envelope de pano

O próprio guardanapo envolve os talheres, formando um arranjo único e descontraído. Para reproduzir em casa, coloque o garfo e a faca no centro do tecido, dê um nó e esconda as pontas.

Pronta para a carne

Vai receber os amigos para um churrasco? Nada de desleixar a decoração! Cole retângulos de tecidos (de estampas variadas) em minitábuas de madeira e disponha garfo e faca dentro de cada bolsinho. Reúna tudo em um caixote de madeira.

Sobre rocha

Aposte em pedras brutas ou com pouca lapidação para modernizar a mesa – aqui, elas foram usadas como descanso de talher. Combine a cor prevalecente com o tom da produção para deixar o conjunto harmonioso.

